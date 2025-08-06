Cevapsız Aramaları Unutuyorsanız iOS 26'nın Bu Özelliği Hayatınızı Kurtabilir!

Eğer siz de telefonunu sürekli sessizde tutanlardansanız cevapsız çağrıları fark etmeniz pek de kolay olmayacaktır. Üstelik bu durum unuttuğumuz cevapsız aramaların zaman zaman dolup taşmasına da neden oluyor. Neyse ki, iOS 26'nın yeniden tasarlanan Telefon uygulaması tam da bu sorunu çözecek bir özellikle birlikte geliyor.

'Cevapsız aramaları hatırlatma' isimli bu özellik kullanıcıların cevapsız çağrıları unutmaması için hatırlatıcılar oluşturmasına imkan tanıyor. İşte detaylar!

iOS 26'nın Cevapsız Aramaları Hatırlatma Özelliği Nasıl Çalışacak?

Kısa bir süre önce yayımlanan iOS 26 beta sürümünde tespit edilen yeni özellik, Telefon uygulamasının "Son Aramalar" bölümünde yer alıyor. Kullanıcılar bu listedeki herhangi bir cevapsız çağrı için hatırlatıcı oluşturabiliyor.

Çağrıları sola kaydırarak ulaşılan mavi renkli "Hatırlatıcı" simgesine tıkladığınızda karşınıza çıkan tarih ve saat planlaması üzerinden telefonun cevapsız aramayı ne zaman size hatırlatması gerektiğini belirleyebiliyorsunuz. Burada "bir saat sonra", "bu gece" ve "yarın" gibi bazı hazır seçeneklerin olduğunu da belirtelim.

Oluşturduğunuz hatırlatıcıyı da bulmak oldukça basit. Öyle ki hem Telefon uygulamasında hem de direkt olarak Hatırlatıcı uygulamasının "Bugün" listesinde cevapsız çağrı için oluşturduğunuz hatırlatıcıları görüntüleyebiliyorsunuz. Son olarak hatırlatıcı bildirimleriyle birlikte size ulaşamayan kişileri tekrardan arayabildiğinizi de ekleyelim.

Cevapsız çağrıları hatırlatma özelliğini kullanmak için takip etmeniz gereken adımlar şu şekilde:

Telefon uygulamasını açın. Aramalar sekmesine dokunun, ardından Son Aramalar'a gidin. Cevapsız bir aramayı sola kaydırın ve ardından mavi saat simgesine dokunun. Tarih seçeneklerinden birini seçin veya kendiniz bir tarih belirleyin.,

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.