Apple, iOS 26 İçin Resmi Duvar Kağıtlarını Paylaştı!
Apple, geçtiğimiz saatlerde tanıttığı iOS 26 işletim sistemi için resmi duvar kağıtlarını paylaştı. Telefonunuza indirip kullanabilirsiniz.
Apple, kısa süre önce başlattığı Apple Worldwide Developers Conference veya kısa adıyla WWDC 2025 etkinliğinde elektronik ürünleri için yeni işletim sistemlerini duyurdu. Bu sene önemli bir adım atarak işletim sistemi isimlerini yıla göre adlandırmaya başlayan firma, yepyeni arayüz stili ile de dikkat çekmeyi başardı.
Yenilikler ile sosyal medyada adından söz ettiren Apple, iOS 26'nın ilk geliştirici beta güncellemesini yayınlamasının ardından resmi duvar kağıtlarını da paylaştı.
iOS 26 Resmi Duvar Kağıtları
Apple’ın paylaştığı iOS 26’nın resmi duvar kağıtlarına yukarıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Dilediğiniz görsele uzun basıp “Resmi Kaydet” seçeneğiyle fotoğrafı cihazınıza indirebilirsiniz. Sonrasında ise Ayarlar > Duvar Kağıdı menüsünden bu görseli arka plan olarak ayarlayabilirsiniz.
Apple'ın duyurduğu yenilikler ise şu şekilde sıralandı;
- Yeni "Liquid Glass" tasarım dili: Cam gibi arayüz
- Sekme ve bildirimlerde dinamik küçülme/büyüme efektleri
- Gelişmiş Apple Intelligence (yapay zeka) özellikleri
- Canlı metin ve ses çevirisi (çeşitli uygulamalarda anlık çeviri)
- Görüntüden nesne tanıma, görsel arama ve ChatGPT entegrasyonu
- Kendi emojini oluşturabileceğiniz Genmoji özelliği
- Görüntü üretimi ve düzenleme için Image Playground ve ChatGPT desteği
- Uygulama geliştiricileri için yerleşik Foundation Models Framework (yerel yapay zeka modelleri)
- Telefon uygulamasında bilinmeyen numara filtreleme ve bekletme asistanı
- Mesajlar’da grup yazma göstergesi, özel arka planlar, anketler ve Apple Cash ile para gönderme
- CarPlay’de yenilenen arayüz, kompakt gelen arama ve mesaj bildirimlerinde Tapback desteği
- Oyunlar için merkezi yeni Games uygulaması (App Store ve Arcade oyunları tek yerde)
- Kamera uygulamasında yeni sade tasarım ve temizlik uyarısı
- Fotoğraflar’da sekmeli arayüz, yeni efektler ve “spatial photo” özelliği
- Safari’de uçtan uca görünüm, yüzen sekme çubuğu ve Liquid Glass teması
- Apple Music’te AutoMix (DJ tarzı geçişler), canlı söz çevirisi ve telaffuz rehberi
- Haritalar’da öğrenen rotalar ve ziyaret edilen yerleri kaydetme
- Wallet uygulamasında dijital pasaport ekleme (ABD), biniş kartında iç mekan haritası ve canlı güncellemeler, Apple Pay ile sipariş takibi
- Akıllı batarya yönetimi ve Adaptive Power Mode ile pil ömrünü artıran yenilikler
- WatchOS ile “wrist flick” hareketi ve yapay zekâ destekli Workout Buddy egzersiz koçu
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iOS 26 duvar kağıtlarını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.