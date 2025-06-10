Apple, iOS 26 İçin Resmi Duvar Kağıtlarını Paylaştı!

Apple, kısa süre önce başlattığı Apple Worldwide Developers Conference veya kısa adıyla WWDC 2025 etkinliğinde elektronik ürünleri için yeni işletim sistemlerini duyurdu. Bu sene önemli bir adım atarak işletim sistemi isimlerini yıla göre adlandırmaya başlayan firma, yepyeni arayüz stili ile de dikkat çekmeyi başardı.

Yenilikler ile sosyal medyada adından söz ettiren Apple, iOS 26'nın ilk geliştirici beta güncellemesini yayınlamasının ardından resmi duvar kağıtlarını da paylaştı.

iOS 26 Resmi Duvar Kağıtları

Apple’ın paylaştığı iOS 26’nın resmi duvar kağıtlarına yukarıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Dilediğiniz görsele uzun basıp “Resmi Kaydet” seçeneğiyle fotoğrafı cihazınıza indirebilirsiniz. Sonrasında ise Ayarlar > Duvar Kağıdı menüsünden bu görseli arka plan olarak ayarlayabilirsiniz.

Apple'ın duyurduğu yenilikler ise şu şekilde sıralandı;

Yeni "Liquid Glass" tasarım dili: Cam gibi arayüz

Sekme ve bildirimlerde dinamik küçülme/büyüme efektleri

Gelişmiş Apple Intelligence (yapay zeka) özellikleri

Canlı metin ve ses çevirisi (çeşitli uygulamalarda anlık çeviri)

Görüntüden nesne tanıma, görsel arama ve ChatGPT entegrasyonu

Kendi emojini oluşturabileceğiniz Genmoji özelliği

Görüntü üretimi ve düzenleme için Image Playground ve ChatGPT desteği

Uygulama geliştiricileri için yerleşik Foundation Models Framework (yerel yapay zeka modelleri)

Telefon uygulamasında bilinmeyen numara filtreleme ve bekletme asistanı

Mesajlar’da grup yazma göstergesi, özel arka planlar, anketler ve Apple Cash ile para gönderme

CarPlay’de yenilenen arayüz, kompakt gelen arama ve mesaj bildirimlerinde Tapback desteği

Oyunlar için merkezi yeni Games uygulaması (App Store ve Arcade oyunları tek yerde)

Kamera uygulamasında yeni sade tasarım ve temizlik uyarısı

Fotoğraflar’da sekmeli arayüz, yeni efektler ve “spatial photo” özelliği

Safari’de uçtan uca görünüm, yüzen sekme çubuğu ve Liquid Glass teması

Apple Music’te AutoMix (DJ tarzı geçişler), canlı söz çevirisi ve telaffuz rehberi

Haritalar’da öğrenen rotalar ve ziyaret edilen yerleri kaydetme

Wallet uygulamasında dijital pasaport ekleme (ABD), biniş kartında iç mekan haritası ve canlı güncellemeler, Apple Pay ile sipariş takibi

Akıllı batarya yönetimi ve Adaptive Power Mode ile pil ömrünü artıran yenilikler

WatchOS ile “wrist flick” hareketi ve yapay zekâ destekli Workout Buddy egzersiz koçu

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iOS 26 duvar kağıtlarını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.