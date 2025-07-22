iOS 26'yı Erkenden Yüklemek İsteyenler İçin Tarih Verildi

Apple, geçtiğimiz haziran ayında düzenlediği WWDC 2025 etkinliğinde iOS 26'yı resmen duyurdu. Şimdiyse tüm gözler artık yeni işletim sisteminin ilk açık beta sürümlerinde. Kısa bir süre önce ortaya çıkan sızıntılar merakla beklenen iOS 26 Beta'nın tüm kullanıcılara sunulmadan önceki son sürümünün ne zaman geleceğini ortaya çıkardı.

Güvenilir kaynaklar, bugün iOS 26 da dahil olmak üzere Apple'ın yeni işletim sistemlerinin dördüncü beta sürümlerine ait olduğu iddia edilen yapı numaralarını paylaştı. İşte iOS 26 Public beta takvimi!

iOS 26 Public Beta En Geç Yarın Yayımlanabilir!

Bilmeyenler için Apple'ın bu yıl işletim sistemlerinin ilk genel beta sürümünü, dördüncü test güncellemeleriyle birlikte yayınlaması bekleniyor. Kısa bir süre önce yaşanan sızıntı da işletim sisteminin dördüncü beta sürümünün yapı numaralarını ortaya çıkardı. Apple, genellikle yapı numaralarını belirledikten bir veya iki gün sonra güncellemeyi yayınladığı için, ilk iOS 26 Public Beta sürümünün en geç 23 Temmuz'da yayımlanması bekleniyor.

Paylaşılan işletim sistemlerinin yapı numaraları ise şu şekilde:

iOS 26 ve iPadOS 26 beta 4 (23A5297i)

macOS 26 beta 4 (25A5316i)

tvOS 26 ve HomePod Yazılım 26 beta 4 (23J5316g)

watchOS 26 beta 4 (23R5317g)

visionOS 26 beta 4 (23M5300g)

Daha öncesinde ortaya çıkan sızıntılar, işletim sisteminin 23 Temmuz'da ilk genel beta sürümünün yayınlanacağını söylüyordu. Apple da daha öncesinde iOS 26 genel beta sürümünün Temmuz ayında paylaşılacağını duyurmuştu. Yapı numaralarının bu tarihlerde paylaşılması, daha önce ortaya çıkan bilgi ve iddiaları da destekliyor.

Dileyen herkesin Apple Beta Yazılım Programına ücretsiz olarak kaydolabileceğini ve herkese açık beta sürümlerini yayımlandığında erişim sağlayabileceğini belirtelim. Her zaman olduğu gibi, herhangi bir sorun çıkması ihtimaline karşı beta sürümünü yüklemeden önce cihazlarınızı yedeklemenizi tavsiye ediyoruz.

iOS 26 Public Beta Nasıl Yüklenir?

beta.apple.com adresini ziyaret edin. "Join the Program" (Programa Katıl) seçeneğine tıklayın. Apple kimliğinizle giriş yapın ve beta programı sözleşmesini kabul edin. Yedekleme Yapın. Olası sorunlara karşı iPhone'unuzu yedekleyin. iPhone'unuzda Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme > Beta Güncellemeleri'ne gidin. "iOS 26 Public Beta" seçeneğini seçin. "İndir ve Yükle" düğmesine dokunun.

Yükleme işlemi tamamlandığında iPhone'unuz yeniden başlayacaktır.

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