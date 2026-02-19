Siri'nin Tahtı Sallanıyor: ChatGPT, CarPlay'e Geliyor

Apple, uzun süredir yalnızca Siri'ye özgü olan CarPlay sesli asistan özelliğini rakiplerine açmaya hazırlanıyor. iOS 26.4 güncellemesiyle birlikte ChatGPT, Claude ve Gemini gibi yapay zeka uygulamaları ilk kez CarPlay üzerinden kullanılabilir hale gelecek.

CarPlay Kullanıcıları Artık Siri Yerine Gemini ile Sohbet Edebilecek

Apple, iOS 18.4 güncellemesi ile CarPlay'e yeni özellikler kazandırmaya hazırlanıyor. Şirket, halihazırda beta sürecinde olan bu güncellemeyi yayınladığında CarPlay kullanıcıları artık sadece Siri ile değil, diğer yapay zeka asistanlarıyla da sohbet edebilecek. Yeni düzenlemeyle sürücüler, araç sürerken ellerini direksiyondan kaldırmadan ChatGPT'ye ya da Gemini'ye sorular sorabilecek.

Ancak bu uygulamaların yetkisi sınırlı tutulacak. Siri'nin aksine diğer yapay zeka modelleri aracınızın ve iPhone'unuzun fonksiyonlarına erişemeyecek. Yani birini aramak ya da müziğin sesini açmak için Gemini kullanmanız mümkün olmayacak. Sistem daha çok soru cevap odaklı sohbetler olacak. Örneğin yanan ikaz lambalarından birinin anlamını bilmediğinizde ya da aklınıza takılan bir şey olduğunda ve Siri'nin yetersiz olacağını düşündüğünüzde diğer yapay zeka modellerinden faydalanabileceksiniz.

Yine de Siri'nin kısa süre içerisinde Gemini tabanlı olacağını varsayarsak muhtemelen buna pek de gerek kalmayacak. Ayrıca işleri kullanıcılar için mümkün olduğu kadar zorlaştırmak isteyen Apple, uyandırma sözcüklerinin de kullanılmasına izin vermeyecek. Bildiğiniz üzere CarPlay kullanıcıları sesli bir şekilde "Siri" komutu vererek sesli asistanı aktif edebiliyor. Hemen ardından ise "Annemi ara" komutunun ardından Siri rehberde "Annem" olarak kayıtlı kişiyi arıyor.

Gemini ya da ChatGPT kullanmak istediğinizde ise uygulamayı kendiniz açmanız gerekecek. Ki bu yola odaklanması gereken sürücüler için dikkat dağıtıcı olablir. Uygulama açıldıktan sonra ise sesli sohbet modu devreye girecek. Özelliğin geleceği iOS 26.4 güncellemesi halihazırda geliştirici beta aşamasında. Kısa süre içerisinde genel beta sürecine girmesi ve Mart ayının ilk haftasında yeni tanıtılacak iPhone' 17e ile beraber kullanıma sunulması bekleniyor.