iOS mu Android mi Daha Güvenli? Son Araştırma Herkesi Şaşırttı

Akıllı telefon dünyasında yıllardır süren güvenlik tartışması yeniden alevlendi. Pek çok kişi iPhone'ların işletim sistemi iOS'un, Apple’ın kapalı ekosistemi sayesinde daha güvenli olduğunu düşünse de yeni bir araştırma bunun aksini gösterdi. Görünen o ki dolandırıcılıklara karşı koruma konusunda Android, iOS’tan daha iyi bir iş çıkarıyor. İşte ayrıntılar...

Araştırma Sonuçlarına Göre Android, iOS’tan Daha Güvenli

Anket şirketi YouGov ve Google tarafından yapılan yeni bir araştırma, dolandırıcılık mesajlarıyla ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. ABD, Hindistan ve Brezilya’da 5 bin kullanıcıyla yapılan ankete göre iPhone sahiplerinin üç veya daha fazla dolandırıcılık mesajı aldığını bildirme olasılığı, Android kullanıcılarından yüzde 65 daha fazla çıktı.

Bununla birlikte Android kullanıcılarının yüzde 58 daha az dolandırıcılık mesajı aldığı ortaya çıktı. Araştırmada ayrıca Android cihazlardaki güvenlik önlemlerinin çok etkili veya son derece etkili bulunma oranı iPhone'lara göre yüzde 20 daha yüksek.

Raporda Google’ın Pixel telefonlarını kullanan kişilerde farkın daha da yüksek olduğu göze çarpıyor. Hatta Pixel sahiplerinin hiç dolandırıcılık mesajı almadığını söyleme oranı iOS kullanıcılarına göre yüzde 96 daha yüksek. iPhone sahipleri ise cihazlarının dolandırıcılıklara karşı güvenliksiz olduğunu söyleme konusunda yüzde 150 daha fazla çıktı.

Uzmanlara göre Android’in bu alandaki başarısının nedeni Google’ın yapay zekâ destekli güvenlik sistemleri. Mesela Google Mesajlar uygulaması spam içerikleri otomatik olarak filtreliyor, bilinmeyen kişilerden gelen mesajları inceleyip dolandırıcılık amaçlı olma ihtimalini analiz ediyor ve şüpheli bağlantıları engelliyor. Ayrıca Phone by Google uygulaması ise dolandırıcı aramaları tespit edip kullanıcıyı uyarıyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce iOS mu yoksa Android mi daha güvenli? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.