iOS ve Android Arasındaki Duvar Kalkıyor! Artık Daha Kolay

Daha önce iPhone’dan Android telefona geçiş yapanların da bilebileceği gibi platform değiştirmek her zaman kolay ilerlemiyor. Özellikle iş eSIM’e gelince işler daha da karmaşıklaşıyor. Dosya ve veri aktarımı artık oldukça basit olsa da eSIM’i taşımak için çoğu zaman operatörden yeni bir QR kodu almak gerekiyor. Bu da az vakit alan bir işlem değil.

Neyse ki yeni iOS yeni sürümüyle bu zorluk ortadan kalkıyor. Artık eSIM’inizi iPhone’dan Android telefona çok daha hızlı ve kolay bir şekilde taşıyabileceksiniz. Peki nasıl? İşte yeniliğin detayları!

iPhone'dan Android Telefona eSIM Taşımak Kolaylaşıyor!

Google, geçtiğimiz hafta Android 16 QPR1 Beta 1 güncellemesini yayımladı. Bu güncellemeyle birlikte teknoloji devinin SIM Manager uygulaması da yenilendi. Güncellenen uygulamanın kaynak kodlarında ise dikkat çekici yeni satırlar ortaya çıktı.

Bu satırlar, kullanıcıların uygulamada gördüğü metinler. Buraya yeni ifadeler eklenmesi, genellikle yakında sunulacak özelliklerle ve yapılacak değişiklikler ile ilgili önemli ipuçları veriyor. Son olaraksa eSIM için yeni satırlar eklendi. Bunlar şu şekilde;

<string name="qr_code_fallback_title">Oturum kimliğini ve parolayı girin</string>

<string name="qr_code_fallback_description">Diğer cihazınızda, Ayarlar uygulaması > Genel > iPhone’u Aktar veya Sıfırla > Android’e Aktar > Diğer Seçenekler yoluna gidin</string>

<string name="qr_code_fallback_footer_text">"Kablosuz olarak hâlâ bağlanamıyor musunuz?" Diğer cihazınızın iOS 19 veya daha yeni bir sürüm çalıştırdığından emin olun.</string>

Bu satırlara göre Apple’ın iOS 19 ile birlikte eSIM’i iPhone’dan Android telefona aktarmayı destekleyeceğini söyleyebiliriz. Üstelik bu işlem Ayarlar uygulamasında Genel > iPhone’u Aktar veya Sıfırla > Android’e Aktar > Diğer Seçenekler adımlarını izleyerek yapılabilecek. Yani artık dosya ve veriler gibi eSIM’in de kablosuz olarak aktarılması mümkün olacak. Ayrıca aktarım sırasında güvenliği sağlamak için iPhone'da oluşturulan oturum kimliği ve parolanın Android telefona girilmesi gerekecek.

Google’ın bu özelliği kullanıma sunabilmesi için Apple’ın iOS tarafında gerekli desteği sağlaması gerekiyor. Bu anlamda Google’ın SIM Manager uygulaması için yayınladığı son güncelleme aslında WWDC 2025 etkinliğinde tanıtılması beklenen yeniliklerden birini erkenden ortaya çıkarmış oldu. Bununla ilgili bir bulunmasa da Android'den iPhone'a da eSIM taşımak mümkün olabilir. Sonuçta iki tarafta da bir yapı değişikliği yapılıyor. Bunu yakında öğreneceğiz.

WWDC 2025 Ne Zaman?

Apple Worldwide Developers Conference veya kısa adıyla WWDC 2025, 9 Haziran'da başlayıp 13 Haziran'da sona erecek. Buna göre iki haftadan az bir süre kaldığını söyleyebiliriz.

Şu ana kadar Android'den Android'e, iOS'tan iOS'a eSIM taşınabiliyordu. Söz konusu yenilikle birlikte iki platform arasındaki duvar kalkacak. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.