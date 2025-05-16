Parayla Satılan 4 Oyun iPhone Kullanıcılarına Ücretsiz Oldu
App Store'da parayla satılan üç adet oyun ve bir uygulama tamamen ücretsiz oldu. Apple kullanıcıları bu oyunları ücretsiz bir şekilde indirip sahip olabilecek.
App Store'da normalde ücretli olan üç oyun ile bir uygulama sınırlı süreliğine tamamen ücretsiz oldu. Eğer siz de iPhone ya da iPad gibi cihazlar ile Apple ekosisteminin bir parçasıysanız bu oyunlara hiçbir ücret ödemeden sonsuza kadar sahip olabilirsiniz. İşte detaylar!
App Store'daki Bu Oyun ve Uygulamalar Ücretsiz Oldu
- Ninja Boy Adventures - Bomberman Edition
- https://apps.apple.com/de/app/queen-rules/id1498819294
- Queen Rules
- Dog Guide 2 PRO
App Store'da normalde paralı olan 4 premium içerik, bugüne özel tamamen ücretsiz hale geldi! Eğer iPhone'unuzda yeni oyunlar denemek istiyorsanız ya da kullanışlı uygulamalar arıyorsanız, bu fırsat tam size göre.
Ninja Boy Adventures - Bomberman Edition
Efsane Bomberman oyununa ninja temasıyla yepyeni bir yorum getiren Ninja Boy Adventures - Bomberman Edition, klasik labirent stratejisini seviyorsanız tam size göre. Düşmanlarınızı shurikenlerinizle alt ederken, zekice hazırlanmış seviyelerde ilerleyeceksiniz.
Sky Master - Pixel Shooter
8-bit çizgileriyle retro bir hava sunan bu shooter oyunu, retro severleri direkt çocukluk günlerine götürüyor. Uzay geminizle düşman filolarını yok ederken, nostaljinin tadını çıkaracaksınız. Grafikler basit ama oynanış oldukça keyifli diyebiliriz.
Queen Rules
Eğer bulmaca oyunlarını seviyorsanız, Queen Rules tam da size göre. Bu basit ama eğlenceli oynanış sunan oyun, sizden askerlerinizi doğru konumlandırmanızı ve "kötü kraliçenin" ordusunu yenmenizi istiyor.
Dog Guide 2 PRO
Köpek sahipleri ve hayvan severler için hazırlanmış bu kapsamlı rehber, yüzlerce köpek cinsi hakkında detaylı bilgiler sunuyor. Fotoğrafları inceleyebilir, karakter özelliklerini öğrenebilir ve hatta size en uygun köpek ırkını bulabilirsiniz. Yine de "satın alma sahiplen" sloganını hatırlatmakta fayda var.
Android Kullanıcıları Müjde: 470 TL'lik Oyun ve Uygulama Ücretsiz Oldu
Toplam değeri 470 TL'yi bulan üç oyun ve bir uygulama Play Store'da ücretsiz oldu. Android kullanıcıları söz konusu yapımları ücretsiz indirip kullanabilecek.
Yeniden belirtmekte yarar var ki bu uygulamalar şu an için tamamen ücretsiz. Ancak ne kadar süre böyle kalacağı belirsiz. Bu nedenle sizin bu uygulamalara göz attığınız süre içerisinde ücretsiz etiketi kakmış ve listede yer alan oyun ve uygulamalar paralı olmuş olabilir. Bu nedenle elinizi çabuk tutmanızda fayda var.