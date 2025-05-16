Parayla Satılan 4 Oyun iPhone Kullanıcılarına Ücretsiz Oldu

App Store'da normalde ücretli olan üç oyun ile bir uygulama sınırlı süreliğine tamamen ücretsiz oldu. Eğer siz de iPhone ya da iPad gibi cihazlar ile Apple ekosisteminin bir parçasıysanız bu oyunlara hiçbir ücret ödemeden sonsuza kadar sahip olabilirsiniz. İşte detaylar!

App Store'daki Bu Oyun ve Uygulamalar Ücretsiz Oldu

App Store'da normalde paralı olan 4 premium içerik, bugüne özel tamamen ücretsiz hale geldi! Eğer iPhone'unuzda yeni oyunlar denemek istiyorsanız ya da kullanışlı uygulamalar arıyorsanız, bu fırsat tam size göre.

Ninja Boy Adventures - Bomberman Edition

Efsane Bomberman oyununa ninja temasıyla yepyeni bir yorum getiren Ninja Boy Adventures - Bomberman Edition, klasik labirent stratejisini seviyorsanız tam size göre. Düşmanlarınızı shurikenlerinizle alt ederken, zekice hazırlanmış seviyelerde ilerleyeceksiniz.

Sky Master - Pixel Shooter

8-bit çizgileriyle retro bir hava sunan bu shooter oyunu, retro severleri direkt çocukluk günlerine götürüyor. Uzay geminizle düşman filolarını yok ederken, nostaljinin tadını çıkaracaksınız. Grafikler basit ama oynanış oldukça keyifli diyebiliriz.

Queen Rules

Eğer bulmaca oyunlarını seviyorsanız, Queen Rules tam da size göre. Bu basit ama eğlenceli oynanış sunan oyun, sizden askerlerinizi doğru konumlandırmanızı ve "kötü kraliçenin" ordusunu yenmenizi istiyor.

Dog Guide 2 PRO

Köpek sahipleri ve hayvan severler için hazırlanmış bu kapsamlı rehber, yüzlerce köpek cinsi hakkında detaylı bilgiler sunuyor. Fotoğrafları inceleyebilir, karakter özelliklerini öğrenebilir ve hatta size en uygun köpek ırkını bulabilirsiniz. Yine de "satın alma sahiplen" sloganını hatırlatmakta fayda var.

Yeniden belirtmekte yarar var ki bu uygulamalar şu an için tamamen ücretsiz. Ancak ne kadar süre böyle kalacağı belirsiz. Bu nedenle sizin bu uygulamalara göz attığınız süre içerisinde ücretsiz etiketi kakmış ve listede yer alan oyun ve uygulamalar paralı olmuş olabilir. Bu nedenle elinizi çabuk tutmanızda fayda var.