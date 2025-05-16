Android Kullanıcıları Müjde: 470 TL'lik Oyun ve Uygulama Ücretsiz Oldu
Toplam değeri 470 TL'yi bulan üç oyun ve bir uygulama Play Store'da ücretsiz oldu. Android kullanıcıları söz konusu yapımları ücretsiz indirip kullanabilecek.
Eğer bir Android telefon ya da tablet kullanıyor ve vakit geçirecek yeni oyun / uygulama arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Normalde toplam değeri 470 TL'yi bulan üç oyun ve bir uygulama Play Store'da ücretsiz oldu. Bunları hemen yükleyebilir ve sonsuza kadar bedava sahip olabilirsiniz. İşte Google'ın Play Store'da bedava dağıttığı oyun ve uygulamalar.
Google Play Store'da 3 Oyun ve 1 Uygulama Ücretsiz Oldu
Legend of the Moon, Legend of The Moon 2: Shooting, Defense Zone HD ve QR Code Reader PRO'dan oluşan ücretsiz oyun ve uygulama listesinin toplam değeri yaklaşık 470 TL. Bu içerikler hakkında daha detaylı bilgi isterseniz aşağıda bulabilirsiniz:
Legend of the Moon
Normalde 87,99 TL'ye satılan Legend of the Moon, klasik platform oyunlarını sevenler için harika bir seçenek. Basit ama bağımlılık yapıcı oyun mekanikleriyle dikkat çeken bu oyun, 4.4 puanla kullanıcıların beğenisini kazanmış durumda. Yukarıdaki listedeki bağlantıya tıklayarak oyunun Play Store'daki sayfasına ulaşabilir ve ücretsiz indirebilirsiniz.
Legend of the Moon 2
Normal fiyatı 92,99 TL olan Legend of the Moon 2, ilk oyunun devamı niteliğinde. Ancak bu kez bir uzay gemisini kontrol ederek ilerlediğiniz bir shoot 'em up deneyimi sunuyor. Renkli grafikleri ve akıcı oynanışıyla dikkat çekiyor.
Defense Zone HD
Normalde 11 TL'ye satılan Defense Zone HD, strateji oyunları sevenler için mükemmel bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Klasik tower defense yani kule savunma türündeki bu oyun, askeri-fütüristik temasıyla farklı bir deneyim vaat ediyor. Zorlu seviyeleriyle saatlerce eğlence ve en güzel yanı ise bedava alacağınız için istediğiniz zaman silebilecek olmanız.
QR Code Reader PRO
Listemizdeki en pahalı fırsat ise bir oyun değil, uygulama. Normalde 274,99 TL'ye satılan QR Code Reader PRO, özünde bir QR kod okuyucu. Ancak taradığı her QR'ı açan kamera uygulamanızın aksine pek çok güvenlik önlemini de beraberinde getiriyor. Normalde parayla olan bu uygulamayı ücretsiz indirebilir ve gönül rahatalığıyla kulllanabilirsiniz.
Birbirinden Zevkli 4 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu
Steam'in bedava oyun kampanyaları hız kesmiyor. Mayıs ayının ortasında toplamda 19 oyun ücretsiz oldu. Bu hafta sonu oynamanız için de 4 oyun ücretsiz.
Bu fırsat sınırlı süreliğine geçerli, bu yüzden hızlı davranmakta fayda var. Ayrıca ücretsiz olarak indirdiğinizde listedeki uygulamalar ve oyunlar kalıcı olarak sizin olacak. Yani ilerleyen zamanlarda satın almanız gerekmeyecek.