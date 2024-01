iOS Kullanıcıları Artık X’e Şifresiz Girebilecek: Peki Ama Nasıl?

Artık X (eski adıyla Twitter) hesabınızı Passkey özelliği ile güvence altına alabilirsiniz. X, artık passkey (geçiş anahtarı) özelliği ile oturum açmayı destekliyor.

Passkey özelliği şu an iPhone ve iPad cihazlarını destekliyor. iPhone ve iPad kullanıcıları Face ID, Touch ID veya cihaz parolası ile X’e şifresiz giriş yapacaklar.

X üyeleri Premium ve Premium+ statülerinden bağımsız olarak passkey özelliği ile şifresiz bir şekilde uygulamaya giriş yapabilecekler.

X için bir geçiş anahtarı oluşturmak, kullanıcıların hesaplarına giriş yaparken bir parola girmeyi tamamen atlamalarına ve bunun yerine cihazın güvenliğine (Face ID, Touch ID veya cihazınızın parolası ile) güvenmelerine olanak tanır.

Passkeys şimdilik yalnızca ABD'de kullanılabiliyor. X, oturum açma teknolojisini Android'de, masaüstü işletim sistemlerinde veya diğer ülkelerde ne zaman kullanıma sunacağını henüz açıklamadı.

Ayrıca, X'in geçiş anahtarlarını kullanıma sunması henüz tamamlanmış gibi görünmüyor. Bu nedenle ABD kullanıcısı olsanız dahi özellik henüz sunulmamış olabilir.

Today we’re excited to launch Passkeys as a login option for our US-based users on iOS!



A passkey is a new, easy to use, and secure way to log in to your account - all from your device. Passkeys are more secure than traditional passwords since they’re individually generated by…