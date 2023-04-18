Twitter Bir Sorun Oluştu Hatası Nasıl Düzeltilir?

Twitter bir sorun oluştu hatası ile bazen can sıkıcı hâle gelebiliyor. Bu yazıda popüler sosyal medya platformunda meydana gelen problemin düzelmesini sağlayabilecek yöntemleri açıkladık. Eğer siz de söz konusu sorunla karşılaştıysanız rehberimizde yer alan yöntemleri deneyebilirsiniz.

Sosyal medya platformunda zaman zaman bazı problemler ortaya çıkabiliyor. Bunlar arasında "bir sorun oluştu. Daha sonra tekrar istekte bulunmayı dene" hatası da yer alıyor. Peki, söz konusu problemi düzeltmek için hangi yöntemleri uygulamak gerekiyor?

Twitter Bir Sorun Oluştu Hatası İçin Çözüm Yolları

Twitter'ın sunucu durumunu kontrol edin.

İnternet bağlantısını kontrol edin.

Cihazı kapatıp açın.

VPN yazılımını devre dışı bırakın.

Twitter'ı güncelleyin.

Uygulamanın veya tarayıcının önbelleğini temizleyin.

Uygulamayı silip yeniden yükleyin.

Twitter destek ekibiyle iletişime geçin.

Twitter Lite uygulamasını deneyin.

Twitter'ın Sunucu Durumunu Kontrol Edin

Popüler sosyal medya hizmetinin kullanılamamasına yol açan problem, sunucularda meydana gelen bir sorundan kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenden dolayı Twitter'ı sunucu durumunu kontrol etmeyi deneyebilirsiniz. Ayrıca Twitter'ın resmi sosyal medya hesabına da göz atabilirsiniz.

İnternet Bağlantısını Kontrol Edin

İnternet bağlantısı yeterli seviyede değilse çevrim içi tabanlı hizmetlerin kullanımında sorun yaşayabilirsiniz Bağlantı yavaşsa internet hızlandırma yöntemleri uygulayabilir ve böylelikle bağlantı kalitesinin iyileşmesini sağlayabilirsiniz.

Cihazı Kapatıp Açın

İnternet bağlantısında bir problem yoksa cihazı kapatıp açmayı deneyebilirsiniz. Yeniden başlatma işlemini gerçekleştirdiğiniz hâlde sorun devam ediyorsa bir sonraki yöntemi uygulamayı deneyin.

VPN Yazılımını Devre Dışı Bırakın

Bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kullandığınız VPN programı, söz konusu sorunun ortaya çıkmasına yol açıyor olabilir. Öncelikle farklı bir sunucu seçmeyi deneyin. Eğer sorun devam ederse VPN yazılımını geçici olarak kapatın.

Twitter'ı Güncelleyin

Popüler sosyal medya uygulaması Twitter'ı güncellemek için mobil cihazınızda yüklü olan App Store ya da Play Store'u açın. Twitter sayfasını görüntüleyin ve ardından yeni bir güncelleme olup olmadığını kontrol edin. Yeni güncelleme varsa işlemi gerçekleştirin.

Uygulamanın veya Tarayıcının Önbelleğini Temizleyin

Uygulamanın önbelleğini temizlemek için ayarlar sayfasında yer alan Uygulamalar kategorisine girin ve listeden Twitter'ı seçin. "Önbelleği Sil" butonuna bastığınız takdirde önbellek kısa süre içerisinde temizlenecektir.

Eğer Twitter'ın web sürümünde söz konusu problemi yaşıyorsanız web tarayıcısının önbelleğini temizlemeyi deneyebilirsiniz. Tarayıcının ayarlar sayfası üzerinden önbellek temizleme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Uygulamayı Silip Yeniden Yükleyin

Cihazınızda yüklü olan sosyal medya uygulamasını silmek için ayarlar sayfasını açın. Bir sonraki adımda Uygulamalar kategorisini ziyaret edin. Cihazınızda yüklü olan tüm uygulamaların listesi ile karşılaşacaksınız. Listeden Twitter'ı bulun ve üzerine dokunun.

"Sil" butonuna dokunarak uygulamayı kaldırın. Twitter cihazdan kaldırıldıktan sonra tekrar indirip yükleyin.

Twitter Destek Ekibiyle İletişime Geçin

Yukarıda yer alan yöntemlerin hiçbiri işe yaramadıysa Twitter destek ekibiyle iletişime geçebilirsiniz. Twitter'ın resmî web sitesi üzerinden destek sayfasına ulaşabilirsiniz.

Twitter Lite Uygulamasını Deneyin

Sorun devam ediyorsa Twitter Lite uygulamasını deneyebilirsiniz. Eğer Twitter Lite uygulamasında da aynı problemi yaşıyorsanız problem düzelene kadar Twitter benzeri uygulamalar kullanabilirsiniz.

Bu yazıda Twitter bir sorun oluştu hatası için uygulanabilecek yöntemleri açıkladık. Eğer sorunu farklı bir yöntem ile düzelttiyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.