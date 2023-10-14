iPad mini 7 Söylentileri Artıyor: Yeni Ekran, Yeni Kamera ve Dahası!

Eğer bir iPad mini 6 sahibiyseniz değişen yenileme hızları nedeniyle metin ve görüntülerin zaman zaman çarpık görünmesine neden olan ekran yırtılması efekti 'jelly scrolling'e aşinasınızdır. Söylentilere göre Apple bu sorunu iPad mini 7'de çözmeyi planlıyor.

Çin sosyal medya sitesi Weibo'da Instant Digital adlı bir duyumcuya dayandırılan habere göre iPad mini ekranının montaj biçiminde bir değişiklik yapıldı ve bu da bir sonraki modelde bu sorunun çözülebileceği anlamına geliyor.

Apple, ekranın yenilenme şekli nedeniyle bu sorunun bir LCD ekran için normal bir davranış olduğunu söylemişti ancak iPad mini'nin boyutunun da bu duruma etki ettiği söyleniyor.

Dahası bu sorun yalnızca dikey modda ortaya çıkıyor, yatay modda görülmüyor.

Yeni Kamera ve Yeni İşlemci

Geçmişte de isabetli tahminlerde bulunmuş olan aynı duyumcu, iPad mini 7'nin geliştirilmiş bir ön kamera ile geleceğini de söylüyor.

Instant Digital ayrıca bir sonraki iPad mini'nin bu ay içinde USB-C ile güncellenmiş birinci nesil Apple Pencil ve iPad Air 6 ile birlikte piyasaya sürülebileceğini öne sürüyor.

Apple'ın bir sonraki iPad versiyonunun ne zaman gerçekleşeceği konusunda hâlâ belirsizlik var ancak iPad mini 6'nın Eylül 2021'de piyasaya sürüldüğü düşünüldüğünde bu aşamada yeni model oldukça gecikmiş durumda.

Peki sizin yeni iPad mini'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.