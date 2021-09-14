iPad Mini 6 Özellikleri ve Fiyatı

iPad mini 6 özellikleri ve fiyatı, bugün düzenlenen Apple etkinliği sırasında meraklı takipçilerle paylaşıldı. Birçok detay etkinlik sırasında açıklandı.

iPad mini 2021 özellikleri
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman -

iPad mini 6 özellikleri, Apple tarafından düzenlenen 2021 yılı etkinliğinde gün yüzüne çıkıyor. Mini serisini elden geçirme kararı alan Apple, birçok farklı özelliği yeni tabletinin içine yerleştiriyor. Özellikle performans konusunda iyileştirmeler öneren Apple, yeni detayları da seriye getiriyor. 

iPad mini, özellikle ev dışında kullanıma odaklanan oldukça kullanışlı bir cihaz. Apple da bu özellikleri iyileştirmek adına çeşitli yenilikler getiriyor. Açıklanana göre şirket, ilk olarak yeni nesil mini tablette işlemciyi yeniliyor. Yüzde 50'ye kadar performans artışı vaat ediyor. 

Ayrıca batarya konusunda da iyileştirmeler olduğu görülüyor. Şirket, etkinlik sırasında tabletin tüm gün batarya ömrü sunduğunun altını çiziyor. Böylece dışarısı için planlanan tablet, gerçek görevini yerine getirebilecek kadar uzun çalışabilir hale geliyor. Arka tarafa yerleştirilen kamerada lens 12MP çözünürlüğe yükseliyor. Geçtiğimiz sene iPad Pro modelinde gördüğümüz Center Stage detayı ile daha kaliteli görseller ve videolar kaydedilmesinin önü açılmış oluyor. 

iPad mini 2021 özellikleri 1

iPad mini 6 Özellikleri

  • 8.3-inç Liquid Retina ekran
  • Touch ID ile açma
  • USB-C girişi
  • Yeni iPadOS
  • 20W USB-C Adoptor
  • Yüzde 40 daha hızlı işlemci
  • Yüzde 80 daha iyi GPU
  • 5G Desteği
  • Wi-Fi6 desteği
  • True Tone Flaş

iPad Mini 6 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

iPad Mini modelinin 64 GB'lık varyantı 5.799 TL, 256 GB'lık varyantı ise 7.499 TL fiyat etiketleri ile satışa sunulacak. Eğer Wi-Fi + Hücresel seçiminde bulunmak isterseniz, bu durumda fiyata 1.700 TL daha eklemeniz gerekecek. Modeller oldukça yakın bir zamanda ülkemizde satışa sunulacak.

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