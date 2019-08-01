iPad Pro'ya Gerçek Rakip: Samsung Galaxy Tab S6

Dünyada tablet PC satışlarında iPad serisiyle açık ara önde olan Apple'a gerçek bir rakip geldi. Koreli şirket Samsung, tanıttığı yeni Galaxy Tab S6 modeliyle Android tablet piyasasını canlandıracak.

Samsung Tab S6, 10.5 inç Super AMOLED ekrana sahip olduğundan, yüksek kalitede bir görüntüleme deneyimi yaşatıyor. Snapdragon 855 yonga setinden gücünü alan Tab S6'nın 6GB/8GB RAM modelleri bulunuyor.

İki arka kamerayla tanıtılan ilk tablet olan Tab S6'da 13MP sensör ve ultra geniş açılı lens 5MP kamera bulunuyor. Ön tarafında ise 8MP selfie kamerasını barındıran cihazda hızlı şarj destekli 7040mAh batarya yer alıyor.

Galaxy Tab S serisinin ayırt edici özelliklerinden biri de S-Pen entegrasyonu oldu. iPadler için Apple Pen'in aksine, Tab S6'da kablosuz olarak şarj edilebilen S-Pen bulunuyor. Ancak Tab S6'nın bazı eksiklikleri de gözden kaçmış değil. Tablette 3.5mm kulaklık girişine yer verilmemiş.

Eylül ayında global satışa sunulması planlanan Tab S6'nın pazarda önemli bir yer edineceği tahmin ediliyor. 649 dolarlık başlangıç fiyatıyla piyasaya sunulacak tablet hakkındaki görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!