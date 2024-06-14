iPadOS 18 ile iPad, MacBook'a Rakip Olma Yolunda: İşte O Özellikler!

Apple'ın son iPadOS 18 güncellemesi ve güçlü M4 işlemcisi ile birlikte iPad, giderek tam teşekküllü bir MacBook'u andırır hale geliyor. Apple, iPad'i yeniden icat ederken sadece aksesuarlarla değil, işlem gücü ve arayüz açısından da Mac bilgisayarlarına benzetiyor.

Yeni iPad Pro modeliyle birlikte Apple M4 çipine geçiş yapan firma, şimdi de iPadOS 18 güncellemesi ile iPad'i tam teşekküllü bir bilgisayar olarak kullanılabilir hale getirmeye yardımcı olacak yeni özellikler sunuyor.

iPadOS 18 ile Birlikte Gelen Yeni Özellikler

Apple Intelligence iPad'i Mac'e benzetmenin en belirgin yolu, Apple Intelligence'ın dahil edilmesidir. Bu özellik, M serisi çipli iPad'ler için sunulan bir yapay zeka özelliğidir. Apple Intelligence, yazma araçları, görüntü oluşturma, Safari vurguları ve bağlamsal bilgiler gibi birçok yardım sunar. Bu özellik, neredeyse tüm Mac'te yapabileceğiniz her şeyi iPad'de yapabilmenize olanak tanır, böylece ikisi arasında neredeyse hiç fark kalmaz.

Yeni sekme çubuğu tasarımı Apple TV gibi belirli uygulamalarda görünen yeni sekme çubuğu tasarımı, uygulamanın üzerinde havalanmış bir tasarım kullanır, bu da daha az yer kaplar. Bir öğenin üzerine gelince veya seçtiğinizde, daha fazla bilgi içeren bir yan menü açılır. Bu, bir Mac'te elde edebileceğiniz deneyimi hatırlatır ve genel olarak daha bilgisayar benzeri bir his verir.

Yeniden tasarlanmış Fotoğraflar uygulaması Yeniden tasarlanmış Fotoğraflar uygulaması, sonsuz kaydırma görünümü, düzenleme ve koleksiyonlar gibi özelliklerle neredeyse bir Mac'teki gibi hissettirir. Uygulama içinde fotoğrafları seçip düzenlediğinizde, güçlü bir Mac'te yapar gibi hissettirir. Eğer yeni düzenleme yetenekleri eklenirse, Mac üzerinde yaptığınız düzenlemeleri iPad üzerinde kolayca yapabilirsiniz.

Daha iyi gizlilik ve güvenlik Hassas bilgiler içeren uygulamaları gizleyebilme, kişilerinizi belirli uygulamalarla nasıl paylaşacağınızı ayarlama ve iPad'in farklı aksesuarlarla nasıl bağlanacağı gibi özelliklerle, tablet giderek daha çok bir Mac gibi işlev görüyor. Bu yeni gizlilik özellikleri, iPad üzerinde geçmişte yaptığınızdan daha hassas verileri işlemenizi sağlar.

Özelleştirilebilir Ana Ekran Mac'te olduğu gibi iPad'inizde de güzel bir arka plan resmi kullanma seçeneğiniz vardır. iPadOS 18 ile artık uygulama simgelerini herhangi bir pozisyona taşıyabilirsiniz, bunları Mac'te olduğu gibi kenarlara kaydırabilirsiniz. Ayrıca, Kontrol Merkezi de aynı şekilde çalışır, size gösterilmesini istediğiniz kontrolleri özelleştirebilir ve türlerine göre ayırabilirsiniz.

Şifreler uygulaması Keychain gibi, yeni Şifreler uygulaması tüm şifrelerinizi, doğrulama kodlarını, güvenlik uyarılarını ve daha fazlasını güvenli bir şekilde saklayabileceğiniz bir yerdir. Bu, günlük üretkenlik için oldukça önemlidir ve tıpkı bir Mac kullanıcısının ihtiyaç duyduğu gibi iPad üzerinde de güvenli şifreler oluşturmanızı sağlar.

Gelişmiş hesap makinesi uygulaması Yeni Hesap Makinesi uygulaması sadece basit hesaplamalar yapmanızı değil, oldukça karmaşık hesaplamaları da yapabilir. Apple Pencil ile birleştirildiğinde, iPad matematik problemleri üzerinde oldukça sağlam bir şekilde çalışabilir. Math Notes hesap makinesi ile kendi el yazınızla şeyler yazabilir ve anında hesaplamalar, grafikler ve hatta değişiklikler yapabilirsiniz.

SharePlay Bir Mac'te TeamViewer gibi bir uygulama kullandınız mı? iPad için geliştirilmiş bir SharePlay sürümü de aynı şekilde çalışır. Başka bir kişi ekranda dokunarak ve çizerek size nasıl bir şey yapılacağını gösterebilir. Ayrıca, birinin iPad'inize uzaktan erişim izni vermesi, sorunu çözmenize yardımcı olmak için ayarları kontrol etmesi gibi işlevleri yerine getirebilir.

Apple'ın en iyi iPad'leri her zamankinden daha güçlü olsa da, özellikle iPad Pro modelleri, tam anlamıyla bir Mac deneyimini sağlama konusunda henüz tam olarak orada değil. Ancak, doğru aksesuarlar, uygulamalar, araçlar ve şimdi de iPadOS 18'deki özelliklerle birlikte, bu yönde ilerliyorlar.

Bir iPad'i tamamen bir Mac ile değiştirmek için hala uzun bir yol kat etmekteyiz, en azından bazı meslekler ve kullanımlar için. Ancak iki kategori arasındaki çizgi yavaşça bulanıyor.

Gelecekte, ihtiyaçlarınızı karşılamak için bir iPad'in yeterli olabileceğini bulabilirsiniz, hatta sadece hareket halinde çalışmak için iPad'inizi kullanırken Mac'inizi evde kullanmaya devam edebilirsiniz.