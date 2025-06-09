Apple, bugün düzenlenen WWDC 25'te iPadOS 26'yı tanıttı. Hemen ardından ise şirket, merakla beklenen iPadOS 26 güncellemesini alacak iPad modellerini açıkladı. Teknoloji devinin yeni işletim sistemi, geniş bir model yelpazesini kapsayacak. Kullanıcılar, cihazlarının listeye dahil olup olmadığını merak ediyor. İşte iPadOS 26 güncellemesi alacak iPad modelleri listesi!

iPadOS 26 Güncellemesi Alacak iPad Modelleri

iPadOS 26 Güncellemesi Alacak iPad Pro Modelleri:

iPad Pro (M4 çip)

iPad Pro (M3 çip)

iPad Pro 12.9" (3. nesil - 2018)

iPad Pro 12.9" (4. nesil - 2020)

iPad Pro 12.9" (5. nesil - 2021)

iPad Pro 12.9" (6. nesil - 2022)

iPad Pro 11" (1. nesil - 2018)

iPad Pro 11" (2. nesil - 2020)

iPad Pro 11" (3. nesil - 2021)

iPad Pro 11" (4. nesil - 2022)

iPadOS 26 Güncellemesi Alacak iPad Air Modelleri:

iPad Air (M3 çip)

iPad Air (M2 çip)

iPad Air (3. nesil - 2019)

iPad Air (4. nesil - 2020)

iPad Air (5. nesil - 2022)

iPadOS 26 Güncellemesi Alacak iPad (Standart) Modelleri:

iPad (A16 çip)

iPad (8. nesil - 2020)

iPad (9. nesil - 2021)

iPad (10. nesil - 2022)

iPadOS 26 Güncellemesi Alacak iPad mini Modelleri:

iPad mini (A17 Pro çip)

iPad mini (5. nesil - 2019)

iPad mini (6. nesil - 2021)

Apple'ın iPadOS 26 güncellemesi, beklendiği gibi en yeni modellerden başlayarak geriye doğru geniş bir uyumluluk sunuyor. M4 ve M3 çipli iPad Pro modelleri listenin başını çekerken, 12.9 inç iPad Pro'nun 3. nesil ve sonrası tüm modelleri güncelleme alacak. 11 inç iPad Pro sahipleri için de güzel haberler var.

İlk nesilden itibaren tüm modeller yeni işletim sistemine kavuşacak. iPad Air kullanıcıları da unutulmamış durumda. M3 ve M2 çipli yeni nesil iPad Air modelleriyle birlikte, 3. nesil ve sonrası tüm iPad Air'ler iPadOS 26'nın sunacağı yeniliklerden faydalanabilecek.

Standart iPad serisinde ise A16 çipli model ve 8. nesilden itibaren tüm cihazlar güncelleme kapsamında yer alıyor. iPad mini severler için de sevindirici haberler var. A17 Pro çipli en yeni model başta olmak üzere, 5. nesil ve sonrası tüm iPad mini modelleri iPadOS 26 güncellemesini alacak. Bu geniş kapsam, Apple'ın eski cihaz sahiplerini de düşündüğünü gösteriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin iPad'iniz iPadOS 26 güncellemesi alacak modeller arasında mı? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.