Apple Küçük Ekrana Veda Ediyor: iPhone 13 mini Son Olacak

Apple tedarikçilerinin iPhone 13 mini'yi dağıtıma çıkarması bekleniyor, ancak bu iyi bir haber değil gibi görünüyor. iPhone 12 mini'nin satışlarında yaşanan düşüş, mini modellerinin sonunun geldiğini gösteriyor olabilir: iPhone 13 mini serinin son cihazı mı?

Apple'ın en büyük tedarikçilerinden biri, iPhone 13 mini için sipariş aldı ancak bu, Apple'ın 5,4 inçlik akıllı telefon modelini son görüşümüz olabilir.

DigiTimes raporuna göre, Apple tedarikçisi Pegatron ve Foxconn, yaklaşmakta olan iPhone 13 mini modeli için yeni siparişleri paylaşacak. Rapor ayrıca, güvenilir analist Ming-Chi Kuo'nun iddialarını destekleyerek yeni amiral gemisi akıllı telefonların 2021'in ikinci yarısında piyasaya sürülmesinin beklendiğini de belirtiyor.

iPhone 12 mini incelemelerde yeterli puanlar almasına rağmen satışları Ocak ayında bir hayli düşüş yaşadı. Bu, iPhone 13 mini'nin iptal edilmesi anlamına geliyordu, ancak son raporlar, Apple'ın yeni nesil bir mini modeli geliştirme konusunda ilerlemeye devam edeceğini öne sürdü.

MacRumors'a konuşan kaynaklar, bu yılki iPhone mini'nin Apple'ın amiral gemisi serisinde yer alan son 5.4 inçlik model olacağını iddia ediyor. Ne yazık ki küçük ekranlı akıllı telefonların küresel payının istikrarlı bir şekilde düşmesi nedeniyle, bu iddiaların doğru olduğuna inanmak için bazı sebepler bulunuyor.

iPhone 13 mini ile bir devir kapanıyor

Kuo, bir yatırımcı notunda Apple'ın 2022'de iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max adında, en küçüğü 6,1 inç akıllı telefon olmak üzere dört iPhone 14 modelini piyasaya süreceğini öngördü. Kuo'nun raporunda mini modelin olmaması da dikkat çekiyor.

Tüm bunlara ek olarka Apple, daha önce iş ihlalleri yapmasından dolayı Pegatron ile ortaklığını askıya almıştı. Ancak tedarikçi, teknoloji devinin bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonlarını üreten tedarikçilerden biri olacak gibi görünüyor.

Son raporlar, Apple'ın Eylül ayı sonlarında iPhone 13 modellerini duyurmaya hazır olduğunu gösteriyor. Teknoloji devinin daha küçük akıllı telefonunun resmi olarak serinin bir parçası olup olmayacağını bilmeyecek olsak da, iPhone 13 mini'nin sunabileceği çok şey olduğunu biliyoruz. Apple iPhone 13 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında tüm detaylar için bu yazımıza göz atmayı ihmal etmeyin.