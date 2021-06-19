iPhone 14 3nm Çip ile Uçuşa Geçecek!

TSMC, iPhone 14 3nm çip üretimi için kolları sıvadı. Geçtiğimiz gün gelen yeni bir sızıntıya göre TSMC, 2021'in üçüncü çeyreğinde N4'ü (4nm sürecini) üretime geçirmeye hazırlanırken, N3 teknolojisini de test edecek. Apple'ın, TSMC ile yaptığı anlaşma kapsamında iPhone 14'te yeni ve her zamankinden daha güçlü bir çipin yer alacağı düşünülüyor.

iPhone'un Android rakiplerine göre en önemli rekabet avantajı, Apple'ın Silikon yongası olabilir. Örneğin geçen yıl yapılan testler, iPhone 12 A14 Bionic'inin diğer tüm 2020 telefonlarından daha iyi performans gösterdiğini ortaya çıkardı. iPhone 11 modellerine güç veren A13 yongası bile aynı hız testlerinde 2020'de çıkarılan Android cihazlarını geride bıraktı.

Bu sonbaharda duyurulacak iPhone 13 modellerinin, iPhone 12'den daha hızlı, daha enerji verimli bir çip sunması bekleniyor. Bu, TSMC'nin Apple için üreteceği A15 Bionic ile olacak. Ancak A15 Bionic, gelişmiş teknolojiye rağmen A14 ile aynı 5nm mimarisi üzerine inşa ediliyor.

TSMC, iPhone 14 3nm çip üretimi için kolları sıvadı

Şimdi Asya pazarından gelen haberler, TSMC'nin yakında 4nm ve 3nm yongaları üretmeye başlayacağını gösteriyor. İkinci teknoloji, gelecek yılın iPhone'larına güç verebir ve muhtemelen Apple'ın Mac'lerinde bulunan Apple'ın M serisi yongasını da güçlendirecek.

Apple, daha önce gelecekteki Mac'ler için TSMC'nin 4nm çip üretiminin başlangıç ​​kapasitesini rezerve etmişti. Yakın zamanda TSMC'ye, 5nm'ye dayalı A15 çipinin yaklaşan iPhone 13 için üretimine başlamasını emretti.

Yeni gelen rapor ise TSMC için daha uzun vadeli bir planın ana hatlarını çiziyor. Yeni 3nm çip sürecinin %30'luk iyileştirilmiş enerji verimliliğinin yanı sıra %15 performans artışı sunacağını ve gelecek yılın sonlarında seri üretime gireceğini belirtiyor.

TSMC, 2022'nin ikinci yarısında seri üretime başladığında N3 teknolojisinin dünyanın en gelişmiş teknolojisi olacağını iddia etti. En iyi performans, güç verimliliği ve maliyet etkinliği için kanıtlanmış FinFET transistör mimarisine dayanan N3, %15'e kadar hız kazancı sunacak.

Rapor, yeni 3nm çipin Apple ürünlerine nasıl uygulanabileceğine dair herhangi bir ayrıntı sunmasa da, iPhone 14'te yer alacağını düşünmek mantıklı gibi görünüyor. Apple'ın şu anda iPhone 12 serisinde ve iPad Air'de bulunan A14 çipi, 5nm sürecini temel alıyor. Apple M1 Silikon da aynı 5 nm mimarisi paylaşıyor.