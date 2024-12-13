iPhone 14 ve iPhone SE'nin Satışları Avrupa'da Durduralacak: Nedenini Tahmin Etmek Zor Değil!

Son yıllarda ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın, Avrupa Birliği ile başı resmen dertte. Bir süredir rekabet kuralları ve bazı uygulamalar nedenilye kurum tarafından yaptırıma uğratılan firma, özellikle akıllı telefonların USB-C bağlantı girişine sahip olma zorunluluğu nedeniyle önemli sorunlarla karşı karşıya geldi.

Söz konusu yasa ile birlikte iPhone 15 serisinden itibaren cihazlarında USB-C girişini tercih eden Apple, Lightning girişine sahip olan iPhone 14 ve SE cihazlarının satışını Avrupa durdumak zorunda kaldığını açıkladı.

iPhone 14 ve SE, Lightning Girişi Nedeniyle Avrupa'da Satılamayacak

Apple, iPhone 15 sersinin piyasaya sürülmesi ile birlikte teknoloji güneminden uzaklaşan Lightning ve USB-C tartışması hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Şirket, hala resmi olarak satışa sunduğu modellerinden iPhone 14 serisi ve iPhone SE'nin Lightning girişine sahip olması nedeniyle yıl sonunda Avrupa'dan çekileceğini duyurdu.

Söz konusu modellerin gelecek sene piyasaya sürülecek iPhone 17 serisi ve yeni SE modeli ile birlikte satıştan kaldırılması bekleniyordu. Ancak Avrupa Birliği'nin USB-C kararı nedeniyle mevcut cihazların bir yıl önceden satıştan kaldırılması, Apple için Lightning döneminin tahmin edilenden daha erken sona ermesine sebep oldu.

Öte yandan gelecek sene raflardaki yerini alak yeni iPhone SE 4, uygun fiyatı, sahip olduğu güçlü özellikler ve tabii ki USB-C girişi ile birlikte tüm bölgelerde herhangi bir sorun yaşamadan önemli satış rakamlarına ulaşabilir.

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