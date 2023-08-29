iPhone 14 Serisini Kapsayan Pil Sağlığı Sorunuyla İlgili Yeni Gelişme!

Sızan son veriler, iPhone 14 Pro'nun pil sağlığına ilişkin endişelerin ilk başta düşünüldüğü kadar yaygın olmayabileceğini gösteriyor.

Bazı kullanıcılar, iPhone 14 Pro'larının maksimum pil kapasitesinde bir yıllık kullanım süresi içinde hızlı bir düşüş olduğunu ve bazılarının %10'un üzerinde düşüş yaşadığını bildirmişti ancak Apple daha önce %80'in üzerinde bir pil sağlığının normal kabul edildiğini belirtmişti.

Apple'ın onarım ağından yeni sızdırılan veriler, iPhone 14 Pro'nun yanı sıra iPhone 14'ün de en azından bu noktada yaygın pil sorunlarıyla karşı karşıya olmayabileceğini gösteriyor.

iPhone 14 Serisinde Yaygın Bir Pil Sorunu Bulunmuyor Olabilir

Apple'ın onarım zincirinden servis verilerine erişimi olduğunu iddia eden AppleInsider, iPhone 14 serisinin önemli bir pil sağlığı sorunundan muzdarip görünmediğini bildirdi. Pil değiştirme oranları önceki iPhone modelleriyle karşılaştırıldığında, iPhone 14 serisinde biraz daha az pil arızası olduğunu ve bunun iPhone 13 serisine kıyasla bu modellerin genel sayısının daha düşük olmasına bağlanabileceğini belirtiyorlar.

Doğrudan Apple'dan ayrıntılı istatistikler elde etmek zor olsa da AppleInsider, %80'lik ortalama pil tükenme işaretinin Apple tarafından iki yıldan biraz daha uzun bir sürede gerçekleşecek şekilde tasarlandığını öne sürüyor. Eğer iPhone 14 Pro'nuzun pil sağlığı yılda %10 oranında azalıyorsa, pili en az bir yıl daha değiştirmeniz gerekmeyecek anlamına geliyor.

Peki siz iPhone 14 serisi telefonlardan birini kullanıyor musunuz? Telefonunuzun pil ömrü ne durumda? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.