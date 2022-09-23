iPhone 14 Pro Kamera Titreme Sorunu Çözüldü

Apple, geçen hafta iPhone 14 serisini piyasaya sürdü ancak bazı iPhone 14 Pro ve Pro Max kullanıcıları anında ciddi bir hatayla karşılaştı. Bu sorun, kamerayı üçüncü parti uygulamalarda kullanırken ana kameranın titremesine ve tıkırdayan veya gıcırdayan bir ses çıkarmasına neden oluyordu.

Apple bir düzeltmenin geleceğine söz verdi ve söylediği gibi iPhone 14 serisi cihazlara bir güncelleme gönderdi. iOS 16.0.2 güncellemesi büyük ölçüde bu sorunun giderilmesine odaklanıyor.

Apple Hızla Sorunu Düzelten Güncellemeyi Yayınladı

Ekstradan belirtmeye gerek yok ama eğer iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max telefonlarından birine sahipseniz artık bu sorundan muzdarip değilsiniz. Bu hataya dair videolar bir süredir viral olmuştu ve ana kameranın sallandığını ve ilgili bir tıkırtı sesi çıkardığını gösteriyordu. Hata, kullanıcılar kamerayı Instagram, Snapchat ve TikTok gibi uygulamalarda kullanmaya çalıştığında meydana geliyordu.

Sorun görünüşe göre kameranın sensör kaydırma/sabitleme işlevinin bu uygulamalarda düzgün çalışmamasından kaynaklanıyordu ancak son iOS güncellemesiyle çözüldü.