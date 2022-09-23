iPhone 14 Pro Kamera Titreme Sorunu Çözüldü
Apple, iPhone 14 Pro'da yaşanan kamera titreme sorununu yeni iOS güncellemesiyle çözdü. İşte detaylar!
Apple, geçen hafta iPhone 14 serisini piyasaya sürdü ancak bazı iPhone 14 Pro ve Pro Max kullanıcıları anında ciddi bir hatayla karşılaştı. Bu sorun, kamerayı üçüncü parti uygulamalarda kullanırken ana kameranın titremesine ve tıkırdayan veya gıcırdayan bir ses çıkarmasına neden oluyordu.
Apple, iPhone 14 Pro'daki Kamera Titremesi Sorununu Düzelteceğini Açıkladı
Apple, iPhone 14 Pro ve Pro Max ile Snapchat, Instagram veya TikTok gibi üçüncü parti uygulamalarda kameranın kullanılmasının titreyen bir görüntüye ve kamera çıkıntısından gelen uğultu seslerine yol açan bir sorunu çözmek için bir yazılım güncellemesi yayınlayacak.
Apple bir düzeltmenin geleceğine söz verdi ve söylediği gibi iPhone 14 serisi cihazlara bir güncelleme gönderdi. iOS 16.0.2 güncellemesi büyük ölçüde bu sorunun giderilmesine odaklanıyor.
Apple Hızla Sorunu Düzelten Güncellemeyi Yayınladı
Ekstradan belirtmeye gerek yok ama eğer iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max telefonlarından birine sahipseniz artık bu sorundan muzdarip değilsiniz. Bu hataya dair videolar bir süredir viral olmuştu ve ana kameranın sallandığını ve ilgili bir tıkırtı sesi çıkardığını gösteriyordu. Hata, kullanıcılar kamerayı Instagram, Snapchat ve TikTok gibi uygulamalarda kullanmaya çalıştığında meydana geliyordu.
Sorun görünüşe göre kameranın sensör kaydırma/sabitleme işlevinin bu uygulamalarda düzgün çalışmamasından kaynaklanıyordu ancak son iOS güncellemesiyle çözüldü.
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