iPhone 14 Pro Max, Pil Testinde Tüm Telefonları Geride Bıraktı

iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max kısa süre önce küresel pazarda piyasaya sürüldü. Şirket, her zaman olduğu gibi en son amiral gemisi sınıfı cihazlarıyla bu noktada diğer şirketlerin cihazlarına kıyasla daha öne çıkmayı bekliyor ve Apple bunu başarmış gibi görünüyor.

Apple'ın yeni Pro model cihazlarının pil ömrü karşılaştırmasında diğer bazı üst düzey rakiplerini yenmeyi başardığı görülmekte.

Bu pil karşılaştırma testi, PhoneArena tarafından YouTube kanalında yapıldı. Testte kanal, yeni iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'i diğer amiral gemisi sınıfı akıllı telefonlarla karşılaştırdı. Bu, Google Pixel 7 Pro, Pixel 7, Pixel 6 Pro ve hatta Samsung Galaxy S22 Ultra gibi telefonların da kıyasta yer aldığı anlamına geliyor.

Kuşkusuz çok çeşitli bir ürün yelpazesi olmasa da Pixel 7 Pro en yeni amiral gemisi cihazlardan biri konumunda ve Galaxy S22 Ultra, ultra premium segmentteki iPhone 14 Pro serisinin en büyük rakiplerinden biri.

Apple Pil Ömrü Konusunda Tartışmasız Galip

Testlerin sonucunda yeni Pro model iPhone'ların listelere hâkim olduğunu görebiliyoruz.

‌iPhone 14 Pro‌ Max: 19 saat 5 dakika

‌iPhone 14 Pro‌: 16 saat 18 dakika

Pixel 7 Pro: 14 saat 19 dakika

Pixel 7: 13 saat 56 dakika

Galaxy S22 Ultra: 13 saat 17 dakika

Pixel 6 Pro: 13 saat 13 dakika

İkinci testte ise tüm akıllı telefonlar, her bir telefon %100 parlaklık seviyesine sahip şekilde bitene kadar aynı YouTube videosunu oynatmak zorunda kaldı. iPhone 14 Pro Max yine listeye hâkim olmayı başarırken, Pixel 7 Pro sonuçları iPhone 14 Pro modelini geride bırakmayı başardı. En üst seviye iPhone 14 modeli 11 saat oynatma kaydederken, Pixel 7 Pro 9 saat 39 dakikaya sahipti. iPhone 14 Pro, yaklaşık 9 saat 14 dakikalık çalışma süresi sundu. Her iki iPhone'un da en büyük pillere sahip olduğu varsayılabilir ancak belirtmek gerek, gerçekte iki model tüm listedeki en küçük pil kapasitesine sahip telefon konumunda. Böylece Apple'ın en yeni akıllı telefonlarında mükemmel bir pil ömrü performansı sunmayı açıkça başardığını görebiliyoruz.