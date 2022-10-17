iPhone 14 Pro'nun Teslim Süresi İlk Kez iPhone 13 Pro'nun Altına Düştü

Analistler, iPhone 14 Pro modellerinin teslimat sürelerinin mevcut sürüm aşamasında iPhone 13 eş değerlerinin altına düştüğünü, iPhone 14'e olan talebin ise "mütevazı" kaldığını iddia ediyor.

JP Morgan'ın Apple Ürün Kullanılabilirliği İzleyicisi'nin altıncı haftasında, iPhone 14'ün Pro modelleri, beşinci haftanın verilerine göre ortalama teslim sürelerine sahip. Rapora göre iPhone 14 Pro Max'in teslim süreleri Pro ile aynı seviyeye geldi.

Daha düşük tedarik kısıtlamalarına rağmen zaman çizelgesinin iPhone 13 Pro modellerininkine benzer olduğu tahmin ediliyor.

Apple Watch Modellerinin Teslimat Süreleri de Kısalıyor

iPhone 13'e kıyasla, standart iPhone 14 için teslimat süreleri daha kısa ve Pro ve Pro Max için biraz daha düşük. JP Morgan, muhtemelen daha geç çıkmış olması nedeniyle iPhone 14 Plus için bir karşılaştırma sunmuyor.

Wearables Tracker, yeni Apple Watch modelleri için de kademeli bir rapor sunuyor. Apple Watch Series 8 ve Apple Watch Ultra'nın bir hafta önceki 11 gün ve 25 gün olan küresel ortalama teslim süreleri sırasıyla 9 gün ve 24 güne düştü, Apple Watch SE ise 10 günden 9 güne indi.

JP Morgan'dan yatırımcılara yönelik bir not ise Apple'ın dördüncü mali çeyreği için 90 milyar dolarlık gelir ve 1,31 dolarlık hisse başına kazançla rekor kıran finansal veriler öngörüyor.