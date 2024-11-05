iPhone 14 Pro Max Şarjdayken Patladı! Geriye Hiçbir Şey Kalmadı

ABD merkezli teknoloji devi Apple, Çin'de yaşanan kritik bir olayla gündeme geldi. Bir kadının şarjda olan iPhone 14 Pro Max'inin bir anda bomba gibi patladı. Cihaz olayı ufak çaplı yanıklarla atlattıysa bile bu durum teknoloji dünyasında endişe verici bir durumdu. Apple bunun üzerine, şayet bir hatası varsa tüm sorumluluğu alacağını duyurdu.

Apple Telefon Şarjdayken Bir Anda Alev Aldı

Olay sırasında iPhone 14 Pro Max'in bir anda alev aldı, kadının ise yangına müdahale etmeye çalışırken kendini yaktığı belirtildi. Neyse ki yaralanmalar ciddi boyutlarda değildi, birkaç yanıkla atlattı.

Patlamanın etkisiyle cihazın tamamen kullanılamaz hale geldi. Talihsiz kadın, cihazı 2022 yılında satın aldığını ve garantisinin sona erdiğini söyledi.

Analiz Yapılacak: Apple mı Kullanıcı mı Hatalı?

Olayın asıl nedeninin Apple’ın yapacağı detaylı analizlerden sonra netleşmesi bekleniyor. Ancak cihazın patlama öncesinde herhangi bir onarım görüp görmediği, bataryanın orijinal olup olmadığı veya yetkisiz müdahale yapılıp yapılmadığı gibi detaylar henüz bilinmiyor. Bu nedenle, Apple’ın doğrudan suçlanması şu aşamada erken.

Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce cihazın bataryası orijinal miydi yoksa bu olayın sorumlusunun Apple olduğunu mu öğreneceğiz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.