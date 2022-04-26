iPhone 14 Pro'nun Kamera ve İşlemcisi Standart Modelde Bulunmayacak

Daha önce Apple ile ilgili iddiaları ve sızıntılarıyla ünlü Bloomberg çalışanı Mark Gurman, iPhone 14 serisi modellerle ilgili yeni bir iddiayı daha ortaya attı. Bu iddiaya göre önceki iPhone'lara kıyasla iPhone 14'te standart ve Pro modeller arasında bariz farklar bulunacak.

iPhone 14'ün geçtiğimiz günlerde kalıplarının sızdırıldığını görmüştük. Hâlâ resmiyete kavuşmuş bir görsel olmasa da telefon hakkında bizlere fikir verebilmesi açısından oldukça önemli bir görüntüydü. Bugünse Bloomberg'ten Mark Gurman'ın iddiaları telefonla ilgili aydınlanmamış bazı bilgilere ışık tutuyor.

Mark Gurman, iPhone 14 Pro'nun standart modelde bulunmayacak işlemci ve kamera ile geleceğini iddia ediyor. Daha önce de bahsi geçen 48MP'lik geniş açılı iPhone 14 kamerasının yalnızca Pro'ya özgü olacağını belirtiyor. Bu iddiaya göre standart iPhone 14 tıpkı 13'te olduğu gibi 12MP'lık kameraya sahip olacak.

iPhone 14 Standart Modelinin İşlemcisi iPhone 13 ile Aynı Olacak

Daha ilginci ise telefonun işlemci kısmında. Gurman, iPhone 14'ün standart modelinin iPhone 13'teki A15 işlemcisine sahip olacağını öne sürüyor. iPhone 14 ise yeni A16 işlemcisine sahip olacak. Gurman ek olarak iPhone 14 Max'ten de bahsetti. Pro'nun Max modelinde olduğu gibi standart telefonun da Max modeli olacak ve 6.7 inç büyüklüğünde bir ekranı bulunacak.

Bu noktada hâlâ Apple tarafından resmi bilgilere sahip değiliz. Son birkaç aydır yeni seri ile ilgili birçok söylenti ortaya atıldı ve bunlardan biri de Pro'nun kullanacağı ekran paneliyle ilgiliydi.

Peki sizin yeni iPhone 14 serisi hakkında düşünceleriniz neler? Telefondan beklentileriniz ne yönde? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.