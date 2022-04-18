iPhone 14 Serisinin Kalıplarının Sızdırıldığı İddia Ediliyor

Apple'ın yakında çıkacak olan iPhone 14 serisi modellerinin kalıplarını gösterdiğini iddia eden bir fotoğraf, internette ortaya çıktı ve eğer paylaşılan görsel doğruysa cihazların ebatları da ortaya çıkmış oldu.

Weibo kaynaklı görselde gösterilen kalıpların büyük olasılıkla gerçek telefonlar yerine üçüncü parti iPhone kılıflarının üretiminde kullanılmak üzere yapıldığını akılda tutmakta fayda var. Yine de özellikle cihazların boyutlarıyla ilgili olarak, son aylarda duyduğumuz doğrulanmamış sızıntılarıyla aynı boyutlarda görünüyorlar.

Seride ilk göze çarpan fark, iPhone mini modelinin olmaması. 2022'de iPhone boyutları değişiyor ve Apple, kullanıcıların artık tercih etmemesi nedeniyle 5.4 inçlik iPhone ekranları üretmeyi bırakıyor.

iPhone 14 Serisi Kalıpları Sızdırıldı

İPhone mini satışlarının beklediği seviyelerde gitmemesinin ardından Apple, amiral gemisi cihazları için daha büyük iPhone boyutları sunuyor. iPhone 14 serisindeki telefonların "6,1 inç iPhone 14, 6,1 inç iPhone 14 Pro, 6,7 inç iPhone 14 Max ve 6,7 inç iPhone 14 Pro Max" ebatlarında olması bekleniyor. iPhone 14 modellerinin yine aynı düz kenarlı tasarıma sahip iPhone 13 modellerine benzemesi bekleniyor.

Seride hafif kamera çıkıntı boyutu değişiklikleri bekleniyor. Max Weinbach tarafından paylaşılan iPhone 14 Pro Max şemalarına göre yeni iPhone'lardaki kamera çıkıntısı 4,17 mm kalınlığında veya daha doğru deyişle iPhone 13 Pro Max'teki çıkıntıdan 0,57 mm daha büyük olacak. Tümseğin iPhone'un arkasında kapladığı alan da mevcut 35,01 mm genişliğinden 36,73 mm'ye ve 36,24 mm yüksekliğinden 38,21 mm'ye çıkarak her boyutta yaklaşık %5 oranında artış olacak. Standart iPhone 14 modellerindeki değişikliklerin neler olabileceğiyle ilgili henüz bilgi yok. Bu kamera değişikliklerinin ayrıca Ultra Geniş kamerada iyileştirmelere yol açması bekleniyor. Söylentiler, iPhone 14 Pro modellerinin geniş açılı kamerada önemli iyileştirmeler ve telefoto lenste iyileştirmeler olacağını öne sürüyor.

Apple'ın önceki lansman zaman çizelgelerini takip etmesi hâlinde Eylül 2022'de düzenlenmesi muhtemel bir etkinlikte Apple'ın iPhone 14 modellerini tanıtması bekleniyor.