iPhone 14 ve iPhone 14 Pro Max'in Şarj Hızları Ortaya Çıktı

Apple'ın iPhone 14 serisi kısa süre önce küresel pazar için duyuruldu. O günden bu yana cihazla ilgili kullanılabilirlik ve bilinen hatalara kadar çeşitli raporlar ortaya çıktı ancak şimdi en son bilgiler yeni iPhone 14 ve iPhone 14 Pro Max'in şarj hızlarını gün yüzüne çıkarıyor.

Haber, yeni iPhone modellerinde çeşitli Apple güç adaptörlerini test eden Chongdiantou adlı Çinli bir web sitesinden geldi. İlginç bir şekilde serinin temel modelini ve en üst modelini test etmeyi tercih etmişler. Test, temel olarak iki iPhone'un şarj oranlarını gösteriyor ve hatta hızlı şarj için hangi şarj cihazının en değerli olduğunu öneriyor.

iPhone 14 Serisi İçin 30W Adaptörler Yeterli Olacak

Bu sonuçlara bakıldığında Apple'ın 29W ve üzeri güç adaptörleri, iPhone 14 Pro Max'i 27W'a kadar şarj edebiliyor. Bu iki modele benzer şekilde iPhone 14 Plus ve iPhone 14 Pro'nun da benzer bir şarj hızına sahip olduğu tahmin ediliyor. Başka bir deyişle, Apple'ın resmî 30W USB Type C güç adaptörü en iyi şarj çıkışını sunacak.

Bu rapor oldukça ilgii çekici çünkü marka, iPhone'larının hızlı şarj hızlarını ve hatta pil kapasitelerini hiçbir zaman resmî olarak açıklamadı. Chongdiantou, birden fazla Apple şarj cihazını test etti ve bu, iPhone 14 Pro Max'in maksimum şarj hızının 26W ile 27W arasında olduğunu, iPhone 14'ün ise 25W şarj hızına sahip olduğunu ortaya çıkardı. Bu rakamlar, Android muadilleri tarafından sunulanlara kıyasla az görünebilir ancak umarım bir USB Type C bağlantı noktasıyla gelen iPhone 15 serisi bu şarj oranını artırabilir.