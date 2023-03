iPhone 15 Serisinin Ön Cam Panelleri Sızdırıldı: Dynamic Island Olacak mı?

iPhone 15 serisinin ön cam panelleri ortaya çıktı. Yaşanan sızıntı, iPhone 15 modellerinde Dynamic Island isimli özelliğin olup olmayacağını gözler önüne serdi. Söz konusu gelişmeye dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Geçtiğimiz yıl içerisinde piyasaya sürülen iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinde yer alan Dynamic Island (Dinamik Ada) özelliği, çok sayıda kullanıcı tarafından oldukça beğenildi. Çok kullanışlı bir özellik olan Dinamik Ada, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modellerinde mevcut değil.

iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri ile kullanıcıların hayatına dahil olan Dynamic Island özelliğinin iPhone 15 serisinde hangi modellerde yer alacağı bir süredir merak ediliyordu. Yaşanan bir sızıntı, çoğu kişi tarafından merak edilen sorunun yanıtını gözler önüne serdi.

Goôd morning! Here’s is the real life video of the front glass panel of the iPhone 15 series, i was able to confirm its authenticity with my source. It’s real! pic.twitter.com/5BkI0OFgz9