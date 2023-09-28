iPhone 15 ve iPhone 15 Plus Dayanıklılık Testi: Pro Max'ten Daha Sağlam! (Video)

Apple'ın en güçlü ve en pahalı iPhone 15 Pro Max'inin, dayanıklılık testinde şaşırtıcı bir şekilde başarısız olması nedeniyle kasasının aslında sanıldığı kadar güçlü olmadığı ortaya çıkmıştı.

Paslanmaz çelikten daha güçlü olduğu söylenen titanyumdan yapılan iPhone 15 Pro Max'in dayanıklılık testinde başarısız olması endişeleri de beraberinde getirmişti.

Şimdi ise Pro Max modelin meşhur dayanıklılık testini yapan popüler YouTuber JerryRigEverything, aynı testi iPhone 15 ve 15 Plus'a da yaptı.

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus Dayanıklılık Testi

Dayanıklılık testi her zamanki gibi iPhone 15'in çizilme testiyle başlıyor. Apple telefonları, Android cihazlardaki Gorilla Glass'a kıyasla çizilmeye karşı biraz daha dayanıklı olan seramik kalkan ile donatıyor.

iPhone 15 anodize alüminyum çerçeveye sahip ve kazıma testinde kolayca çiziliyor. Ateş testinde ise telefon ekranda beyaz bir nokta belirene kadar yaklaşık 10 saniye boyunca alevlere dayanıyor.

Nihai dayanıklılık testinde iPhone 15, her iki taraftan da yeterli miktarda basınçla büküldüğünde herhangi bir hasara uğramıyor. iPhone 15 Plus da bükülme testinden sağ çıkıyor.

Apple son günlerde ortaya çıkan iPhone 15 Pro Max'in iki önemli sorununu (aşırı ısınma ve daha zayıf titanyum yapı) henüz kabul etmedi. Şirketten konuya dair açıklama gelip gelmeyeceğini zaman gösterecek.