iPhone 15 Pil Şarjı Sınırlama Özelliğiyle Geliyor! Peki Nasıl Çalışacak?

iPhone 15 serisi nihayet tanıtıldı ve tıpkı söylentilerin öngördüğü gibi, her ikisi de Lightning yerine USB-C bağlantı noktasıyla geliyor. Bu da kullanıcıların nihayet iPhone, iPad ve Mac'lerini şarj etmek için aynı kabloyu kullanabilecekleri anlamına geliyor ancak Apple'ın bize söylememiş olabileceği başka bir şey daha var.

9to5Mac, iPhone 15'in maksimum pil şarjını sınırlama seçeneğine sahip olacağına dair bir kanıt buldu.

iPhone 15 Pil Şarjını Sınırlama Seçeneğine Sahip Olacak

Apple, Salı günü geliştiriciler için yayınlanan iOS 17 sürümünde bulunan koda dayanarak, kullanıcıların pil sağlığını daha iyi korumak için maksimum pil şarjını sınırlamasına olanak tanıyan yeni bir özellik geliştirdi. Kullanılabilir olduğunda, seçenek pil ayarları menüsünde bulunacak.

Özellik kapatıldığında, kullanıcılar iPhone'un "tam kapasitesine kadar şarj olacağını" belirten bir mesaj görecekler ancak özellik açık olduğunda, kullanıcıya pilin "yalnızca yaklaşık %X oranında şarj olacağını" bildirecek. Sistem ayrıca iPhone'un kullanıcı tarafından belirlenen limite en son ne zaman şarj edildiğini de gösterecek.

Bu özellik, kullanıcının günlük rutinini öğrenerek pili yalnızca kullanıcı iPhone'u şarj cihazından çıkardığında %80'i geçecek şekilde şarj etmeyi tamamlayan "Optimize Pil Şarjı" özelliğine benzer şekilde çalışıyor ancak yeni seçenek, şarjı her zaman belirli bir pil seviyesiyle sınırlandıracak.

Benzer bir özellik Samsung Galaxy gibi bazı Android telefonlarda zaten mevcut. Bunun nedeni, lityum iyon pili %100'e kadar şarj etmenin pilin daha hızlı eskimesine neden olması, bu nedenle telefon üreticilerinin bazı durumlarda şarjı sınırlayan özellikler eklemesidir. Böylece kullanıcılar, bileşenin daha uzun süre dayanmasını sağlamak için pil ömründen ödün verebiliyor.

Birçok iPhone 14 Pro kullanıcısı, cihazın maksimum pil kapasitesinin oldukça hızlı bir şekilde düştüğünden şikayet ediyor. Belki de bu durum Apple'ı, kullanıcıların iPhone'larının pilini daha iyi yönetmelerini sağlayacak bir seçenek sunmaya itmiş olabilir.

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