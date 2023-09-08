iPhone 15 Pro Modellerinin Depolama ve RAM Miktarı Ortaya Çıktı!

Tayvanlı araştırma firması TrendForce tarafından bugün paylaşılan bilgilere göre Apple'ın yakında çıkacak iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleri, iPhone 14 Pro modelleriyle aynı 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama kapasitesi seçeneklerine sahip olacak.

Araştırma firması, her iki iPhone 15 Pro modelinin de iPhone 14 Pro modellerindeki 6 GB'a kıyasla 8 GB RAM'e sahip olacağını söylüyor. Artan RAM miktarı, özellikle çoklu görevlerde performansın artmasına katkıda bulunacak.

Araştırma firması, standart iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinin ise 6 GB RAM'e sahip olacağını belirtti.

iPhone 15 Pro Modelleri Depolama ve RAM Seçenekleri

Depolama: 128 GB/256 GB/ 512 GB/1 TB

128 GB/256 GB/ 512 GB/1 TB RAM: 8 GB

TrendForce ayrıca fiyat tahmininde de bulunuyor. Araştırma firmasına göre iPhone 15 Pro'nun tıpkı iPhone 14 Pro gibi ABD'de 999 dolardan satılacağı düşünülüyor ancak daha önceki söylentilerde olduğu gibi iPhone 15 Pro Max'in 1.199 dolardan başlayacağını belirtiyor ki bu da iPhone 14 Pro Max'e kıyasla 100 dolarlık bir fiyat artışı anlamına geliyor.

Dört iPhone 15 modelinin de USB-C bağlantı noktası ve Dinamik Ada ile gelmesi beklenirken, Pro modelleri için titanyum çerçeve, özelleştirilebilir Eylem Tuşu, A17 Bionic işlemci, Wi-Fi 6E desteği, Pro Max'te 6x'e kadar optik yakınlaştırma özelliğine sahip periskop lens ve daha fazlası dâhil olmak üzere birçok ek özellik söylentileri var. iPhone 15 Pro modelleri ile gelmesi beklenen tüm özellikleri sizler için aşağıdaki haberimizde derlemiştik.

Apple, iPhone 15 serisini 12 Eylül Salı günü gerçekleştireceği etkinlikte tanıtacak. Etkinliğin canlı yayınına YouTube'dan, Apple'ın web sitesinden ve Apple TV için Apple Events uygulamasından ulaşılabilecek.

Peki sizin iPhone 15 Pro modellerinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.