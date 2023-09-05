iPhone 15 Pro Lansmanı Yaklaşıyor: İşte En Çok Beklenen 12 Özelliği!

Apple'ın 12 Eylül Salı günü düzenleyeceği etkinlikte dört yeni iPhone 15 modelini tanıtması bekleniyor ve serideki modeller muhtemelen 15 Eylül Cuma gününden itibaren ön siparişe sunulacak.

Dört modelin de USB-C portu ve Dinamik Ada ile geleceği söylenirken, Pro modellerinde titanyum çerçeve, özelleştirilebilir Eylem Tuşu, A17 Bionic işlemci, Wi-Fi 6E desteği ve daha fazlasını görmeyi bekliyoruz.

Peki lansmana oldukça yaklaştığımız şu günlerde, şu ana dek iPhone 15 Pro modellerine gelecek özellikler hakkında neler duyduk?

iPhone 15 Pro ile Gelmesi Beklenen 12 Özellik

Son olarak ise fiyata yönelik birden fazla rapor, iPhone 15 Pro modellerinin Amerika Birleşik Devletleri'nde iPhone 14 Pro modellerinden 100 ila 200 dolar daha pahalı olacağını gösteriyor.

Şimdilik bunlar, önümüzdeki hafta tanıtılmadan önce iPhone 15 Pro modelleri için sahip olduğumuz tüm bilgiler. Peki sizin iPhone 15 Pro modellerinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.