iPhone 15 Pro Lansmanı Yaklaşıyor: İşte En Çok Beklenen 12 Özelliği!
Apple, 12 Eylül Salı günü iPhone 15 lansmanını gerçekleştirecek ve o gün tanıtılacak Pro modellerde en çok beklenen 12 özelliği sizler için derledik.
Apple'ın 12 Eylül Salı günü düzenleyeceği etkinlikte dört yeni iPhone 15 modelini tanıtması bekleniyor ve serideki modeller muhtemelen 15 Eylül Cuma gününden itibaren ön siparişe sunulacak.
Dört modelin de USB-C portu ve Dinamik Ada ile geleceği söylenirken, Pro modellerinde titanyum çerçeve, özelleştirilebilir Eylem Tuşu, A17 Bionic işlemci, Wi-Fi 6E desteği ve daha fazlasını görmeyi bekliyoruz.
Peki lansmana oldukça yaklaştığımız şu günlerde, şu ana dek iPhone 15 Pro modellerine gelecek özellikler hakkında neler duyduk?
iPhone 15 Pro ile Gelmesi Beklenen 12 Özellik
- Titanyum Çerçeve: Önceki Pro modellerindeki paslanmaz çelik çerçeveden daha hafif
- A17 Bionic İşlemci: Daha hızlı, daha fazla güç verimliliği, 3nm süreci ile üretildi
- Eylem Tuşu: Zil/Sessiz düğmesinin yerine geçecek, çeşitli işlevlere atanabilecek
- USB-C Bağlantı Noktası: Daha yaygın şarj standardı, daha yüksek veri aktarım hızları
- Yeni Renk Seçenekleri: Titan Grisi, Mavi, Gümüş ve Uzay Siyahı
- Ultra İnce Kavisli Çerçeveler: Ekranın etrafında daha ince kenarlıklar
- Wi-Fi 6E: Wi-Fi 6GHz bandına genişletildi, desteklenen yönlendirici ile daha yüksek kablosuz hızları
- 8 GB RAM: Çoklu görevler için ek 2 GB RAM
- Periskop Telefoto Lens: iPhone 15 Pro Max'e özel 5x-6x'e kadar optik yakınlaştırma
- Daha Onarılabilir Tasarım: iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'ın izinden gidiyor
- Pil Ömründe Devrim: Pil ömrü büyük ölçüde iyileştirilecek
- SIM Kart Yuvası Daha Fazla Ülkede Kaldırılacak: Fransa ve potansiyel olarak diğer ülkeler
Son olarak ise fiyata yönelik birden fazla rapor, iPhone 15 Pro modellerinin Amerika Birleşik Devletleri'nde iPhone 14 Pro modellerinden 100 ila 200 dolar daha pahalı olacağını gösteriyor.
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Şimdilik bunlar, önümüzdeki hafta tanıtılmadan önce iPhone 15 Pro modelleri için sahip olduğumuz tüm bilgiler. Peki sizin iPhone 15 Pro modellerinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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