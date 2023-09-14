iPhone 15 Pro'nun Eylem Tuşu Çok Yakında Çeviri de Yapabilecek!

Yeni iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, önceki iPhone'lardaki gelenekselleşen sessiz tuşunun yerini alan özelleştirilebilir bir eylem tuşuyla donatıldı. Varsayılan olarak zil ve sessiz modları arasında geçiş yapmaya ayarlı olan tuş; kamera, el feneri, sesli notlar ve daha fazlasına hızlı erişim için farklı bir eyleme de atanabiliyor.

Eylem tuşu için ortaya çıkan yeni seçeneklerden biri, uygulamayı açmanıza gerek kalmadan iki dil arasında hızlı bir şekilde çeviri yapmanıza olanak tanıyan çeviri seçeneği olacak.

Şimdilik Apple'ın web sitesinde bu çeviri özelliğinin bu yılın sonlarına kadar kullanılamayacağı söyleniyor, bu da gelecekteki bir iOS 17 güncellemesiyle cihazlarda kullanılabilir olacağı anlamına geliyor.

Her hâlükârda gündelik kullanımda okuduğunuz farklı dilden bir metni tek bir tuşla çevirebilmek oldukça kullanışlı olacak.

Eylem Tuşu Başlangıçta Hangi Özellikleri Destekleyecek?

Zil/Sessiz

Odaklanma

Kamera

El Feneri

Sesli Notlar

Büyüteç

Kısayollar

Erişilebilirlik

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan iPhone 15 serisi modelleri 15 Eylül Cuma günü ön siparişe açılacak, 22 Eylül Cuma günü ise satışa sunulacak.

Peki siz eylem tuşu özelliği ve destekleyeceği seçenekler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.