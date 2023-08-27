iPhone 15 Pro ile Gelecek 'Eylem Tuşu'na Dair Yeni Detaylar!

Apple'ın önümüzdeki ay iPhone 15'i tanıtması bekleniyor ve Pro modeller söz konusu olduğunda, söylentiler şirketin sessize alma tuşunu yeni bir "Eylem Tuşu" ile değiştireceğini gösteriyor. iOS 17'nin yeni beta sürümü bu tuşa dair yeni detayları ortaya çıkardı.

iOS 17 beta 7, kullanıcı sessiz modu etkinleştirdiğinde veya devre dışı bıraktığında yeni dokunsal geri bildirimler ekliyor. Yeni geri bildirim, kullanıcı modlar arasında geçiş yaptığında telefonun daha belirgin bir şekilde titremesini sağlıyor ve bu da eylem tuşu olan yeni telefonlar için oldukça faydalı olacak.

iOS'un önceki sürümlerinde, iPhone sessiz moda geçtiğinde yalnızca hızlı bir dokunsal geri bildirim vardı ancak sessiz mod devre dışı bırakıldığında herhangi bir geri bildirim yoktu.

Yeni Eylem Tuşuna Farklı Seçenekler Atanabilecek

Sessize alma tuşu ile telefonun sessiz modda olup olmadığını anlamak oldukça kolaydı ancak onun yerini bir eylem tuşu alırsa, dokunsal geri bildirimler kullanıcılara tuşa bastığında telefonun hangi modda olduğunu göstermesine yardımcı olacak.

Ek olarak MacRumors tarafından keşfedilen yeni kodlara göre eylem tuşu, bir tıklamaya atanabilecek çok sayıda seçeneğe sahip olacak. Örneğin kullanıcılar sessiz modu etkinleştirme veya devre dışı bırakma eylemini Siri kısayolları veya kamera uygulamasını açma, el fenerini açma, odak modunu tetikleme veya sesli not kaydetme seçenekleriyle değiştirme seçeneğine sahip olacak.

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