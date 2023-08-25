iPhone 15 Serisi Yeni Bir Renge Kavuşuyor: Titan Grisi

Apple'ın hedeflediği düşünülen 12 Eylül tarihi ile iPhone 15 serisinin tanıtılmasına giderek yaklaşıyoruz ancak tarih bu kadar yaklaşmasına rağmen hâlâ merakla beklenen seriyle ilgili yeni sızıntılarla karşılaşıyoruz.

Yeni sızıntının doğru olduğunu varsayarsak Apple bu yıl altın rengi iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'i kaldıracak ve yerine Apple Watch Ultra'nın gri titanyum görünümüne çok benzeyen yeni bir Titan Grisi rengi getirecek.

Yeni bir rapora göre Apple, paslanmaz çelik yapıdan titanyuma geçişini en iyi şekilde değerlendirmeye kararlı ve bunu yapmanın en iyi yolu olarak seriye gri rengi katmak olduğunu düşünüyor.

iPhone 15 Serisi Titan Grisi Rengine Kavuşuyor

Bu raporun ardından Titan Grisi olarak adlandırılan yeni rengin neye benzeyeceğini gösteren görüntüler de geldi ve pek çok insan bu görünümün iPhone formundaki bir Apple Watch Ultra'ya benzediğini belirtti.

Altın rengine geri dönersek, pek çok iPhone kullanıcısı bu rengi özleyeceğini belirtiyor. Öyle ki renk, Apple için büyük bir pazar olan Çin'deki alıcılar arasında popüler bir seçenekti.

Peki siz iPhone 15'in yeni Titan Grisi rengi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.