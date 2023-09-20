USB-C ile iPhone 15 ve Android Bir Telefon Birbirine Bağlandı! (Video)

Apple'ın USB-C'ye geçişi, iPhone 15 serisi ile yapabileceğiniz şeyler konusunda tabiri caizse Pandora'nın kutusunu açtı. Android telefonlar artık gayri resmi olarak USB-C portu üzerinden yeni iPhone'lara bağlanabilecek cihazlar listesinde yer alıyor.

Henüz bu durum tüm detaylarıyla test edilmemiş olsa da PetaPixel'deki birkaç isim, iPhone 15'i bir Android telefona takarak neler olduğunu görmeyi başardılar.

PetaPixel tarafından yayınlanan YouTube videosu, iPhone 15 ve Android telefonun USB-C kablosu kullanılarak birbirine bağlandığında birbirlerine nasıl tepki verdiğini gösteriyor. Bağlandıktan hemen sonra Android telefon iPhone 15'ten güç çekmeye başlıyor ve pili şarj olmaya başlıyor.

iPhone 15 ile Android Bir Telefon Birbirine Bağlandı

iPhone'un pili ise başlangıçta aynı şeyi yapmıyor ancak iki telefonun bağlantısını kesilip tekrar bağlandıklarında ise iPhone 15 de Android telefon üzerinden güç çekmeye ve şarj olmaya başlıyor. Görünüşe göre bağlantı şimdilik özellikle şarj konusunda oldukça düzensiz davranıyor.

Testi gerçekleştirenler ayrıca USB-C bağlantısı üzerinden Android telefondan iPhone 15'e dosya paylaşmayı deniyorlar ancak şaşırtıcı olmayan bir şekilde bunu gerçekleştiremiyorlar.

Şimdilik videoda gösterilenler dışında başka bir detaya sahip değiliz ancak çok yakında bu ve benzeri detayların paylaşılacağını veya ortaya çıkacağını tahmin ediyoruz.