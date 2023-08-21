Sınırlı Sayıda Barbie Temalı iPhone 15 Geliyor: Fiyatı Dudak Uçuklatıyor!

Lüks ürün tasarımlarıyla tanınan Caviar, Barbie temasını öne çıkaran özel koleksiyonunu duyurdu. Firma, bu koleksiyonda Barbie temasının yer aldığı Samsung Galaxy Z Flip5 ve henüz piyasaya çıkmamış Apple iPhone 15 Pro, Pro Max ve Watch Series 9 gibi ürünleri sunacak.

Barbie Temasıyla Özelleştirilmiş iPhone 15 Pro ve Daha Fazlası!

Barbiecore adını taşıyan bu özel koleksiyondaki akıllı telefonlar, suni kürkten yapılmış kabarık bir ponpon ve katlanabilir simgesel stiletto ayakkabı ile geliyor. Ayakkabının altın paneli lazerle işlenmiş ve cihazların arka kısmında 49 parlak yakut bulunuyor. iPhone 15 Pro'nun kamera adası etrafında 61 adet Swarovski kristali yer alırken, arka yüzü pembe timsah derisinden yapılmış. Cihazın her tarafına ise 24K altın detayları eklenmiş durumda. Altın detaylar, çerçeve, kenarlar ve stiletto ayakkabının altını süsleyecek şekilde tasarlanmış.

Apple Watch Series 9 ise altın dekoratif cıvatalar ve tokaya sahip özel yapım bir 316L paslanmaz çelik gövde ile gelecek. Pembe kauçuktan yapılmış kayış ise tasarımı tamamlayacak. Kayışın değiştirilip değiştirilemeyeceği henüz belirtilmemiş. Bu özel koleksiyon ürünleri sınırlı sayıda üretilecek. Her bir üründen sadece 99 adet bulunacak. Bu tasarımların günlük kullanım için değil, koleksiyoncular veya büyük harcamalar yapabilecek ultra varlıklı kişiler için olduğu düşünülüyor.

Fiyatlar da Oldukça Yüksek! Apple Watch Series 9, 1.900 dolar, Galaxy Z Flip5 tasarımı 8.560 dolar ve iPhone 15 Pro ise 7.990 dolar fiyatla satışa sunulacak. Bunların yanı sıra iPhone 14 Pro seçeneği de 7.270 dolar fiyat etiketiyle alıcılarıyla buluşacak.

Siz bu lüks tema hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.