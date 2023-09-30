iPhone 15 Pro Max ve Galaxy S23 Ultra'ya Düşme Testi Yapıldı: Peki Kim Kazandı?

Yeni titanyum kasasıyla iPhone 15 Pro Max, iPhone 14 Pro Max'teki paslanmaz çeliğin yerini alıyor ve karşılığında daha hafif bir amiral gemisi sunuyor ancak testler gösteriyor ki tüm bu değişiklik dayanıklılıktan önemli ölçüde ödün veriyor.

Daha önce yapılan bir test, titanyum kasalı iPhone 15 Pro Max'in bükülme testinde standart iPhone 15 modellerden daha dayanıksız olduğunu gözler önüne sermişti. Şimdi ise telefon, Galaxy S23 Ultra ile teste tabii tutuldu.

Çizilmeye yatkın olmasının yanı sıra iPhone 15 Pro Max, PhoneBuff'ın bir dizi düşme testinde gösterdiği gibi düşmelere karşı da pek dayanıklı değil.

Apple'ın ve Samsung'un amiral gemileri aynı yükseklikten bırakılıyor ve çarpma noktası olarak bir beton levha kullanılıyor.

iPhone 15 Pro Max vs Galaxy S23 Ultra Düşme Testi

iPhone 15 Pro Max ve Galaxy S23 Ultra'nın beton levhaya önce sırtlarından temas ettiği ilk düşme testinde, Samsung'un en üst seviye akıllı telefonu darbeyi absorbe ederek bu turu kazanıyor.

Şaşırtıcı bir şekilde, her iki telefonun da beton levhaya köşeden temas edecekleri bir açıyla düşürülmesini içeren ikinci düşürme testinde, aynı köşelerin cihaz için aslında zayıf bir nokta olduğunu gösteren önceki testlere rağmen, iPhone 15 Pro Max burada zafere ulaşıyor.

Her iki telefon da yüz üstü düşürüldüğünde, her iki ekranda da belirgin çatlaklar oluşarak onarılamaz hasara uğruyor ancak birden fazla darbe almalarına rağmen tamamen iyi çalıştıklarını belirtmek gerek. Dört düşme testi turunun sonunda Galaxy S23 Ultra 39 puan alarak kazanırken, iPhone 15 Pro Max 37 puan elde ediyor.

Bu noktadan sonra asıl merak edilen ise önümüzdeki yılın başlarında söylentiler gerçeğe dönüşürse Galaxy S24 Ultra'nın titanyum kasayla gelmesi sonrası ne türden bir dayanıklığa sahip olacağı yönünde.

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