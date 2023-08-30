iPhone 15 Pro Renkleri, Apple'ın Etkinlik Davetiyesinde Ortaya Çıktı!

Apple'ın 12 Eylül'de düzenleyeceği etkinlikte iPhone 15 serisini tanıtacağını artık biliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda etkinliğe dair paylaşılan görsellerde etkinlikten ipuçları yer alıyordu. Bu yıl da bir benzeri yaşanıyor olabilir.

Apple'ın web sitesinde yer alan etkinlik tanıtım görselinde iPhone 15 Pro modellerinin renklerinin yer aldığı söyleniyor.

Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca, birkaç sızıntı ve analist iPhone 15 Pro modelleri için aynı renkleri doğrulamıştı. Apple'ın paslanmaz çelik üzerine yeni bir titanyum çerçeve tanıtması beklendiğinden, en yeni iPhone'ların bu renklerde olabeceği düşünülüyor:

Doğal Titanyum Rengi

Daha Koyu Titanyum

Daha Koyu Mavi

Beyaz

Etkinlik Davetiyesi iPhone 15 Pro Renklerinden Daha Fazlasını İçeriyor mu?

Birçok sızıntıyla ünlü isim ve analist hâlen daha web sitesindeki görseli kendince yorumluyor olsa da şu anlık başka bir detay ortaya çıkmış değil.

Yeni renkler ve titanyum çerçevenin yanı sıra iPhone 15 Pro modellerinin yeni bir A17 Bionic işlemci ve daha fazla depolama kapasitesiyle gelmesi bekleniyor ve Pro Max seçeneğinde 6x ila 10x optik yakınlaştırma özelliğine sahip bir periskop lens olacağı söyleniyor.

Peki sizin etkinlikten ve iPhone 15 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.