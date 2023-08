iPhone 15 Pro İçin Ayrı Bir Thunderbolt Kablosu Satılabilir: Peki Neden?

Apple'ın iPhone 15 Pro ile birlikte bir USB 2.0 kablosu gönderebileceğine dair haberlerin ardından, yeni bir söylenti Apple'ın ayrı bir satın alma seçeneği olarak küçük bir Thunderbolt kablosu sunabileceğini öne sürüyor.

Apple'ın iPhone 15 serisini duyurmasına sadece haftalar kaldı ve USB-C portunun ürünlerde nasıl kullanılacağına dair söylentiler artıyor. Apple'ın bağlantı noktası için tam olarak hangi standardı kullanacağı belli değil ancak şirketin en azından Pro model iPhone'lar için Thunderbolt'u düşündüğü görülüyor.

X'te @KosutamiSan'den gelen sızıntıya göre Apple, iPhone 15 Pro için isteğe bağlı bir aksesuar olarak USB 4 Gen 2 olarak derecelendirilmiş 0,8 metrelik kısa bir kablo satabilir. Bu kablo Apple'ın mevcut Thunderbolt kablo seçeneklerinden farklı ve 150W çıkış üretebiliyor.

