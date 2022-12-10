iPhone 15 Ultra Fiyatı Ortaya Çıktı: Cep Yakıyor!

Önümüzdeki yıl içerisinde tanıtılması beklenen iPhone 15 Ultra fiyatı ile gündeme geldi. Ortyaa atılan fiyat bilgisine göre cihaz, bu zamana kadarki en pahalı iPhone modeli olabilir. Yaşanan gelişmeye dair merak edilen detaylar haberimizde.

Teknoloji devi Apple, 7 Eylül 2022 tarihinde düzenlediği Far Out adlı etkinlik kapsamında iPhone 14 serisi dahil olmak üzere çeşitli ürünler tanıttı. Çok sayıda kişi, yapılan tanıtımdan kısa bir süre sonra yeni iPhone modellerini merak içerisinde beklemeye başladı.

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Ultra olmak üzere dört farklı modelden oluşması beklenen iPhone 15 serisi ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Yaşanan son sızıntı, iPhone 15 Ultra modelinin ne kadar ücrete sahip olacağını gözler önüne serdi.

iPhone 15 Ultra Fiyatı Ne Kadar Olacak?

LeaksApplePro'ya göre iPhone 15 Ultra modelinin başlangıç fiyatı 1.299 dolar olacak. Eğer bu iddia doğru çıkarsa yeni iPhone modeli, iPhone 14 Pro Max modelinden 200 dolar daha pahalı olacak.

iPhone 15 Ultra modelinin çok daha pahalı bir cihaz olacağı ileri sürülüyor. Elbette bunun yalnızca bir iddiadan ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor. Apple, konu ile ilgili herhangi resmi bir açıklamada bulunmadı. Dolayısıyla söz konusu ürün satışa sunulduğunda farklı bir fiyat ile tüketicilerin karşısına çıkabilir.

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Ayrıca iPhone modellerinin yurt dışında ne kadar fiyat etiketine sahip olduğunu merak ediyorsanız iPhone yurt dışı fiyatları ne kadar sorusunu yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.