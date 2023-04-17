iPhone 15 Ultra ile Önemli Bir Kamera Özelliği Geliyor

Geçtiğimiz hafta Samsung Galaxy S24 Ultra'nın yakınlaştırma özelliklerinin Apple'ın iPhone'larını kamera alanında geride bırakacağına dair söylentiler ortaya çıkmıştı. Bugün ise yeni bir söylenti, iPhone 15 Ultra'nın Samsung'un bir sonraki Galaxy amiral gemisine rakip olacak kamera teknolojisiyle geleceğini gösteriyor.

Apple sızıntılarıyla ünlenen Revengus'a göre iPhone 15 Ultra değişken zoom lensli bir telefoto kamera ile gelecek. Bu kamera özelliğinin Samsung Galaxy S24 Ultra'da da yer alacağı söyleniyordu.

Değişken Optik Zoom Kamera, iPhone 15 Ultra'da Yer Alacak

Şu anda piyasanın en iyi telefonlarından biri olarak görülen Samsung Galaxy S23 Ultra, hâlihazırda iki telefoto kameraya sahip ancak halefinin 3x ve 10x lenslerini, bu büyütme dereceleri arasında optik olarak hareket etmesini sağlayan değişken bir sisteme sahip tek bir telefoto sensörle değiştirmesi bekleniyor. Buna karşılık iPhone 14 Pro Max, optik olarak yalnızca 3x'e kadar yakınlaştırma yapabiliyor, bu nedenle iPhone 15 Ultra'ya herhangi bir değişken optik zoom lensinin ekleneceği söylentisi Apple için özellikle önemli.

Değişken optik zoom kameralar günümüz akıllı telefonları arasında son derece nadir bir özellik. Yukarıda bahsettiğimiz gibi Sony Xperia 1 IV'te bir tane var ancak yalnızca 3,5x ile 5,2x arasında yakınlaştırma yapabiliyor. Dolayısıyla hem Samsung hem de Apple yakında çıkacak amiral gemilerine değişken zoom lensleri (üstün aralıklarla) ekleyebilirse en iyi kameralı telefonlar sıralamaları ciddi bir değişime uğrayabilir.

Peki sizin iPhone 15 Ultra'nın kamerasından beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.