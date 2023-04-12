Apple'ın iPhone 15 İçin Katı Hal Tuşları Planı Suya Düşmüş Olabilir

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in katı hâl tuşlarla birlikte gönderileceği ve Apple'ın her iki taraftaki fiziksel düğmelerden kurtulacağı sayısız kez ortaya atılmıştı. Ne yazık ki son rapor, çözülemeyen teknik sorunlar nedeniyle şirketin fiziksel tuşlara geri dönmekten başka çaresi kalmayacağını belirtiyor.

Yayınlanan bir raporda Ming-Chi Kuo, her iki 'Pro' modelinin de şu anda EVT, yani seri üretim öncesi bir aşama olan Mühendislik Doğrulama Testi aşamasında olduğunu tahmin ediyor ancak Apple'ın, teknoloji devini fiziksel tuşlar yerine katı hâl tuşlarından vazgeçmeye zorlayan geliştirme engelleriyle karşılaştığı bildiriliyor. Kuo, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'te fiziksel tuşların geri getirilmesinin geliştirme ve test sürecini basitleştireceğini iddia ediyor.

"Son araştırmam, seri üretimden önce çözülemeyen teknik sorunlar nedeniyle, her iki üst düzey iPhone 15 Pro modelinin (Pro ve Pro Max) yakından takip edilen katı hâl tuş tasarımını terk edeceğini ve geleneksel fiziksel tuş tasarımına geri döneceğini gösteriyor."

Apple'ın Tedarikçileri Bu Karardan Kötü Etkilenecek

Apple'ın tedarikçileri, Cirrus Logic ve Taptic Engine birimlerini sağlamakla görevli AAC Technologies, bu aksilik nedeniyle muhtemelen işlerinde önemli bir kayıp gözlemleyecek. Bir başka Taptic Engineer tedarikçisi olan Luxshare'in de Apple'ın fiziksel tuşlara geçmesiyle iş kaybı yaşayacağı söyleniyor ancak ikisi arasında en çok etkilenecek olan AAC Technologies olacak.

Özetle iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in üç Taptic Engine ünitesinin yanı sıra çeşitli işlevleri yerine getirebilecek düşük güçlü bir mikroişlemciyle geleceği söyleniyordu. Apple fiziksel ses ve güç tuşlarına geri dönerse bu üst düzey iPhone modelleri çok sayıda işlevi kaybedecek. Bu katı hâl tuşları, fiziksel tuşlarla aynı dokunsal geri bildirimi sağlayacak ve bir söylentiye göre eldiven kullanıyorsanız ya da herhangi bir 'Pro' modeline takılı bir kılıfınız varsa mükemmel bir şekilde çalışacak.