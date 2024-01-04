iPhone 16 Pro, İki Büyük Kamera Yükseltmesi Alacak!

Henüz piyasaya sürülmemiş Apple ürünleri hakkında neredeyse çoğu zaman doğru tahminlerde bulunan Apple'ın içinden Ming-Chi Kuo, iPhone'un geleceğine ilişkin yeni bir tahminle geri döndü.

Bu kez, çeşitli Apple ürünleri için kamera tedarikçisi olan Genius'un bu yılki kâr beklentilerine bakan Kuo, Genius'un iki iPhone 16 Pro kamerası için temel bileşenler sağlayacağını söylüyor ve büyük yükseltmeleri detaylandırıyor. Bunlardan biri, iPhone 15 Pro Max'in zoom kamerası gibi bir tetraprism sahibi olacak olan telefoto kamera. Diğeri ise 48MP sensöre sahip olacak ultra geniş lens.

Daha İyi Kameralar Telefonun Boyutunu Artıracak

Bazı raporlar Apple'ın bu yıl iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'e tetraprism lensler getirmek istediğini iddia ediyor. Bunun gerçekleşmesi için Apple'ın daha küçük Pro modelin boyutunu artırması gerekiyor. Tetraprism lens daha fazla yer kaplıyor ve Apple'ın periskop lensli daha küçük bir iPhone Pro tasarlarken pili de hesaba katması gerekiyor.

Sonuç olarak daha önce aktardığımız gibi iPhone 16 Pro, bu model için kullanılan geleneksel 6.1 inç boyut yerine 6.3 inç ekrana sahip olacak. Yani, telefon eskisinden daha uzun ve daha geniş olacak.

Değişiklik aynı zamanda iPhone 16 Pro Max boyutunu da etkileyecek. Mevcut Pro Max modellerindeki 6,7 inçlik panel yerine 6,9 inçlik bir ekranla karşı karşıya olacağız.

Hangi Kameralar iPhone 16 Pro ile Yükseltilecek?

Kuo'nun son raporu ağırlıklı olarak iPhone 16 Pro kameralarına odaklanıyor ancak periskop lens kamerasının da yolda olduğunu belirtiyor. Genius, iPhone 16 Pro için tetraprism kameraları 2024'ün ikinci çeyreğinin sonunda veya üçüncü çeyreğin başlarında göndermeye başlayacak:

"İki iPhone 16 Pro modeli için yedek talep, daha büyük ekrandan faydalanacak ve iPhone 15 Pro serisine kıyasla sevkiyatları %5-10 oranında artıracak. Bu nedenle periskop lensinin fiyatının %10-15 oranında düşürülmesi ve Largan'ın ana tedarikçi olarak kalması göz önüne alındığında bile, iPhone 16 Pro periskop lensinin yüksek birim fiyatı 2024'ün ikinci yarısında Genius'un gelir ve kârına önemli ölçüde katkıda bulunabilir."

Genius ayrıca iPhone 16 Pro modelleri için ultra geniş lensler de sağlayacak. Kuo'ya göre şirket, Pro telefonlar için 48MP lenslerin ana tedarikçisi olacak. Bu, iPhone 16 Pro modelleri için 12MP'den 48MP lenslere geçerek büyük bir yükseltme yapılmasını sağlayacak ancak kamera hâlâ 12MP fotoğraflar çekecek:

"iPhone 16 Pro serisinin ultra geniş kamerası 48MP/0.7um/(1/2.6″) değerine yükseltilecek (iPhone 15 Pro'nun 12MP/1.0um/(1/3.6″) değerine kıyasla). iPhone 16 Pro ultra geniş kamera 6P lens tasarımını koruyacak, bu nedenle lens birim fiyat artışı sınırlı olacak."

Kuo, iPhone 16 Pro'nun ana kamerası hakkında henüz bir şey söylemiyor ancak Apple'ın 48MP geniş kamerayı bir yıl daha kullanması bekleniyor.

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