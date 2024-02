iPhone 16 Pro'nun İki Yeni Renk Seçeneği Ortaya Çıktı!

iPhone 16 Pro ve Pro Max için her geçen gün yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Eylül 2024'te tanıtılması beklenen yeni iPhone serisinde tasarıma dair küçük değişiklikler olması bekleniyor.

Son sızıntıya göre iPhone 16 Pro modellerinde iki yeni titanyum renk seçeneği gelecek. Bunlardan birisi Titanium Gray, diğeri ise Desert Titanium. Bu iki modele dair görüntüleri de Majin Bu, X hesabından paylaştı.

Majin Bu, Çöl Titanyum adı verilen yeni rengin aslında 2022'deki iPhone 15 Pro modelindeki Altın rengine benzeyeceğini belirtiyor. Ancak kasadan kaynaklı daha koyu onlarda olacağını söylüyor.

Based on the information I was able to find, the new colors of the iPhone 16 Pro could be

Desert Yellow (Desert Titanium) similar to the gold of the iPhone 14 Pro but deeper and heavier

Cement Gray (Titanium Gray) a shade of space gray similar to that used on iPhone 6. Other… pic.twitter.com/BWlYwAquS8