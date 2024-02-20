iPhone 16 Pro'nun İki Yeni Renk Seçeneği Ortaya Çıktı!
iPhone 16 serisinin Pro modelleri hakkında yeni bir iddia geldi. Pro ve Pro Max için iki yeni renk seçeneği olabilir. İşte detaylar!
iPhone 16 Pro ve Pro Max için her geçen gün yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Eylül 2024'te tanıtılması beklenen yeni iPhone serisinde tasarıma dair küçük değişiklikler olması bekleniyor.
Son sızıntıya göre iPhone 16 Pro modellerinde iki yeni titanyum renk seçeneği gelecek. Bunlardan birisi Titanium Gray, diğeri ise Desert Titanium. Bu iki modele dair görüntüleri de Majin Bu, X hesabından paylaştı.
iPhone 16 Pro Modelleri Yeni Tasarımıyla Geliyor
Majin Bu, Çöl Titanyum adı verilen yeni rengin aslında 2022'deki iPhone 15 Pro modelindeki Altın rengine benzeyeceğini belirtiyor. Ancak kasadan kaynaklı daha koyu onlarda olacağını söylüyor.
Based on the information I was able to find, the new colors of the iPhone 16 Pro could be— Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 19, 2024
Desert Yellow (Desert Titanium) similar to the gold of the iPhone 14 Pro but deeper and heavier
Cement Gray (Titanium Gray) a shade of space gray similar to that used on iPhone 6. Other… pic.twitter.com/BWlYwAquS8
Ek olarak Titanyum Gri rengi de 2014 yılındaki iPhone 6 serisindeki Uzay Grisi tonlarına yakın olacak. Tabii bu bilgilerin hepsi şu an için Majin Bu'nun iddiası olarak görülüyor. Çünkü Apple konuyla ilgili bir doğrulama yapmadı.
Apple, Pro modellerinde çoğunlukla dört farklı renk seçeneği sunuyor. Beyaz ve siyah temel renkler arasında olduğu için diğer iki renk için bir süre daha bekleyeceğiz gibi görünüyor.
Apple iPhone 16 Serisi Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
iPhone 15 modelleri tanıtıldıktan sonra iPhone 16 serisinin özellikleri merak edilmeye başlandı. Peki, önümüzdeki yıl içerisinde piyasaya sürülmesi beklenen yeni iPhone modelleri donanım konusunda neler sunacak? 12 Eylül 2023 tarihinde düzenlenen Wonderlust etkinliği sırasında
Eğer bu söylentiler gerçek olursa iPhone 15 Pro'daki Mavi Titanyum ve Doğal Titanyum renkleri yerine Titanyum Gri ve Çöl Titanyum seçenekleri gelebilir.
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