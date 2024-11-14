iPhone 16 Pro Kamerasında Büyük Eksi: Ciltleri Sarıya Çeviriyor, Pil Tüketimi Hat Safhada

Apple'ın iPhone 16 Pro ve Pro Max modelleri, her yıl olduğu gibi, yeni kamera özellikleri ile öne çıkıyor. iPhone kamerası kullanıcılar arasında artık kökleşmiş bir terim, öyle ki arkadaş ortamlarında iPhone kimin elindeyse genelde çekimi yapan o oluyor. Şirket, cihaz kullanıcılarının yılda üç trilyon kadar fotoğraf çektiğini iddia ederken, bu yılk iPhone 16 kamerası hakkındaki yorumlar oldukça tutarsızdı.

iPhone 16 Kamerası Özellikleri

Özellikle iOS 18.1 güncellemesinden önce yaşanan sorunlar, cihazın ilk izlenimlerini olumsuz etkiledi. Ancak kameranın özellikleri ve gelen yenilikler su götürmez bir gerçek; şüphesiz ki cihazı öne çıkarıyor. Kamera özellikleri şöyle sıralanıyor:

Kamera Kontrol Düğmesi : Bu yeni donanım düğmesi, fotoğraf çekmeyi, video kaydetmeyi ve çeşitli kamera ayarlarını kolayca yapmayı sağlıyor.

: Bu yeni donanım düğmesi, fotoğraf çekmeyi, video kaydetmeyi ve çeşitli kamera ayarlarını kolayca yapmayı sağlıyor. Fotoğrafik Tarzlar : Fotoğraf çekmeden önce renk ve ışık ayarlarını yaparak fotoğrafların tonunu anında özelleştirebilirsiniz. Bu özellik, Apple’ın geçmişte eleştirilen aşırı işlemleme sorununa bir çözüm sunuyor.

: Fotoğraf çekmeden önce renk ve ışık ayarlarını yaparak fotoğrafların tonunu anında özelleştirebilirsiniz. Bu özellik, Apple’ın geçmişte eleştirilen sorununa bir çözüm sunuyor. Yükseltilmiş Ultra Geniş Açı Lens : Artık 48MP çözünürlükte ve geniş görüş açısı sunarak daha kaliteli manzara çekimleri yapabilirsiniz.

: Artık 48MP çözünürlükte ve geniş görüş açısı sunarak daha kaliteli manzara çekimleri yapabilirsiniz. 4K Video 120fps : Yüksek hızda çekim yaparak daha sinematik yavaş çekimler yapabilirsiniz.

: Yüksek hızda çekim yaparak daha yapabilirsiniz. 5x Zoom : Daha küçük olan iPhone 16 Pro modeli de artık 5 kat yakınlaştırma yapabiliyor.

: Daha küçük olan iPhone 16 Pro modeli de artık 5 kat yakınlaştırma yapabiliyor. Yeni Ses Sistemi: Üç mikrofonlu eski sistemden dört mikrofonlu "stüdyo kalitesinde" bir sisteme geçildi. Ses kalitesinde bariz bir artış var.

iPhone 16 Pro'nun Olumsuz Yönleri

Her ne kadar Fotoğrafik Tarzlar özelliği bazı sorunları çözmeye çalışsa da tek başına yeterli değil. Apple, güncellemeden sonra yaşanan aksiliği düzeltmek için çalışmaya devam ederken gelin kameranın olumsuz yönlerini inceleyelim: