iPhone 16 Pro Modelleri Ekran ve Bataryası ile Tüm Zamanların Rekorunu Kırabilir!

Apple'ın her sene yılın Eylül ayında yeni iPhone modellerini tanıtıyor. Bu sene de iPhone 16 serisinin tanıtılması bekleniyor. Zaman yaklaştıkta serideki telefonlara dair bilgiler de tüm hızıyla gelmeye devam ediyor.

iPhone 16 Pro modellerine dair yeni bilgiler sızdırıldı. Sızıntı ile gelen bilgiler Pro modelin ekran büyüklüğüne ve Pro Max modelin ise batarya performansına dair önemli gelişmeler yaşanacağına işaret ediyor.

iPhonr 16 Pro Modelleri Rekor Kırabilir

Naver üzerinden "yeux1122" isimli kullanıcının yeni paylaşımı ve tedarik zinciri kaynaklarındna gelen bilgilere göre Pro modelleri çıtayı oldukça yükseltecek. iPhone 16 Pro ekranı 6,3 inç büyüklüğe ulaşacak. Böylece kasanın da büyümesiyle birlikte iyileştirilmiş optik yakınlaşma sunması da beklentiler arasına dahil oldu.

Cihazdaki bu büyüme çok fark edilir olmasa da Samsung son modeli Galaxy S24'ten daha geniş ve büyük çerçeveler görüleceği öne sürülüyor. Bunun yanı sıra batarya da da benzer boyutta bir büyüme yaşanması bekleniyor.

iPhone 16 Pro'nun bataryasında iyileşmeler görüleceği de söyleniyor. Bu büyüme ve iyileşme Pro Max modelde de bir farklılık olacağına işaret ediyor. Gelen bilgiilere göre iPhone 16 Pro Max, bugüne kadarki en uzun batarya ömrüne sahip iPhone olabilir.

iPhone 15 Pro Max 29 saatlik bir batarya ömrü sunarken bu sürenin iPhone 16 Pro Max'te 30 saatin üstüne çıkabileceği iddia ediliyor. Çok büyük bir oran olarak görünmese de batarya ömrünün uzayacağı en iyi tahminler arasında yer alıyor.

Tabii tüm bu bilgilerin bir iddia olduğunu unutmayalım. Şirketten henüz bu bilgiler için bir doğrulama yapılmadı. Yakın dönemde yaşanan bir doğrulama veya açıklama olursa yine sizlere buradan haber veriyor olacağız.