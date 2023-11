iPhone 16 Pili Ortaya Çıktı: Isınma Problemi Artık Tarih Olacak!

Birkaç hafta önce yayınlanan bir rapor, Apple'ın ürünlerinin pil ömrünü artırmak için yeni pil teknolojileri geliştirdiğini ortaya koymuştu ancak bu teknolojinin yakın zamanda hazır olması beklenmiyor. Tam da bu söylentilerin ışığında Apple'ın iPhone 16 Pro için metal yüzeyli yeni bir pil tasarımını benimseyeceği ortaya çıktı..

Kosutami tarafından X'te paylaşılan bir fotoğrafta, gelecek yılın iPhone'larının bir parçası olacağı söylenen bileşene ilk kez bakıyoruz. Kosutami'ye göre sızdırılan pil iPhone 16 Pro için tasarlanmış "erken aşama" bir prototip. Pilin kapasitesi 3.355 mAh, yani iPhone 15 Pro'daki 3.274 mAh pilden çok da farklı değil.

Battery of early stage iPhone 16 Pro Proto

Features glossy metal shell, 3355mAh Capacity(13.02Wh), LCV 4.48V(Limited Charge Voltage)

Current stage prototype has changed some design: from glossy surface to frosted metal shell, and with a redesigned connector#Apple #appleinternal pic.twitter.com/QvguZ7CrtL