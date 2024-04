iPhone 16 Serisinin Pil Kapasiteleri Ortaya Çıktı: Bir Modeldeki Düşüş Görenleri Şok Ediyor!

Telefon alıcılarının baktığı en önemli özelliklerden biri genellikle pil kapasitesi oluyor. Apple, özellikle iPhone 11 serisi sonrası bu konuda daha bilinçli bir hale geldi.

Yaklaşan iPhone 16 serisinin pil boyutlarıyla ilgili çıkan söylentiler, önceki modellerde kullanılan pil kapasitesine oranla iyileştirmeler gösteriyor. Fakat buna iPhone 16 Plus modeli dahil değil.

Apple, iPhone 16 Serisine Yenilikler Getirecek

İlk olarak Apple; iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus, iPhone 7 Plus ve iPhone 8 Plus modellerinde kullanılan daha büyük 5,5 inçlik LCD panelleri belirtmek için kullandığı "Plus" model adıyla devam ederken, Plus olmayan modellerin hepsi 4,7 inçlik bir LCD ekrana sahip.

İkinci olarak, iPhone 14 Plus'a iPhone 14 Pro Max'le aynı ekran boyutu olan 6,7 inçlik bir ekran verdi. Bu, daha küçük bütçelere sahip olanların büyük ekranlı bir iPhone satın alma fırsatı bulmasını sağladı.

Apple'ın yaptığı en önemli şey, iPhone 14 Plus'a o dönemin en büyük bataryası olan 4325mAh bataryayı donatmasıydı. Bu, iPhone 14 Pro Max'in bataryasındaki 4323 mAh kapasitesinden biraz daha fazla. Apple, iPhone 14 Plus'ta "En uzun pil ömrümüz"ü tanıtan bir reklam bile yayınlamıştı.

Geçen yıl Apple, iPhone 15 Pro Max'e iPhone'da bulunan en büyük batarya olan 4422mAh kapasiteli bir batarya ekledi. iPhone 15 Plus'ın bataryası ise 4383 mAh kapasiteye sahipti.

Bu yılın başlarında Majin Bu, iPhone 16 Plus'ın bataryasının %8,6 azaltılacağını ve 4006 mAh olacağını sızdırmıştı. Bu Apple'ın daha yüksek fiyatlı iPhone 16 Pro Max'i daha fazla satabilmek için yaptığı bir hamle olarak yorumlanıyor.

Majin Bu, 2024 iPhone 16 serisi için pil kapasitesi numaralarını yayınladığında aralarında iPhone 16 Pro bulunmuyordu. Şimdi, Weibo'da sızdırılan bir bilgiye göre tüm iPhone 16 serisi modellerinin batarya kapasitesinin rakamları paylaşıldı.

OvO Baby Sauce OvO'nun paylaştığı rakamlar, Majin Bu tarafından yayınlananlarla uyumlu olsa da, OvO'nun paylaştıkları iPhone 16 Pro için olduğunu iddia ettiği batarya kapasitesini de içeriyor.

OvO Baby Sauce OvO'ya göre, iPhone 16 serisinin batarya kapasiteleri şu şekilde olacak:​

iPhone 16 Mini: 2277 mAh

iPhone 16: 3083 mAh

iPhone 16 Plus: 4006 mAh

iPhone 16 Pro: 3635 mAh

iPhone 16 Pro Max: 4843 mAh

iPhone 15 serisinin batarya ile ilgili söylentileri gerçekleşmemişti. iPhone 16 serisinin tanıtılmasına da 5 ay var. Bu nedenle bu çıkan söylentilerin güvenli olup olunmadığı bilinmiyor.