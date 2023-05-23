iPhone 16 Ultra'nın Tasarımı Belli Oldu: Gelmiş Geçmiş En Büyük iPhone!

Apple henüz iPhone 15 serisini tanıtmadı ancak bugün, önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek olan iPhone 16 serisinin en üst modelinin tasarımı sızdırıldı. Görünüşe göre Apple, 2024 yılında iPhone modellerinin markalama sistemini de değiştirmeyi planlıyor. iPhone 15 Pro Max bu yılın en premium modeli olacak ancak gelecek yıl "iPhone 16 Ultra" en üst seviye iPhone olarak Pro Max'den tahtı alacak.

9to5Mac özel bir raporda, daha büyük iPhone 16 Pro'nun Apple Watch Ultra ile uyumlu olması için Ultra markasını benimsemeye aday olduğunu öne sürüyor. Bu da Apple'ın Pro Max markasını son kez bu yıl kullanabileceği anlamına geliyor. İsim ne olursa olsun, buradaki daha önemli sızıntı, yaklaşmakta olan telefonun CAD renderları yönünde.

Sızıntı sadece iPhone 16 Ultra'nın ekran detaylarını veriyor. Görünüşe göre Apple, yaklaşan iPhone 15 Pro Max'te beklenen 6,7 inç ekrana kıyasla ekranı 6,9 inç ile önemli ölçüde daha uzun hâle getirmeyi planlıyor.

iPhone 16 Ultra vs iPhone 15 Pro Max

Yukarıdaki görselde iki telefon arasındaki yan yana karşılaştırmayı görebilirsiniz. Daha uzun olmasının yanı sıra, iPhone 16 Ultra bu yılki muadilinden biraz daha geniş olacak gibi görünüyor.

Daha küçük olan iPhone 16 Pro modelinin de 6,3 inçe büyümesi bekleniyor. Mevcut iPhone 14 Pro, 6,1 inçlik bir ekrana sahip ve iPhone 15 Pro'nun da aynı ekrana sahip olması bekleniyor. Analist Ming-chi Kuo, daha büyük ekranın Apple'ın daha küçük iPhone 16 Pro modeline bir periskop zoom lensi takmasına izin vereceğini söylüyor, ki bu, bu yılki iPhone 15 Pro'nun muhtemelen sahip olamayacağı bir özellik.

Tüm bu bilgiler güvenilir kaynaklardan gelse de Apple'ın gelecek yıl ne yapacağını söylemek için henüz çok erken.