MagSafe Kılıflar iPhone 16e'yi Bozuyor!

iPhone 16e modeli dün yani 19 Şubat 2025 tarihinde tanıtılıdı. Cihazın tanıtılmasıyla birlikte özellikle uygun fiyatlı iPhone modeli bekleyen tüketiciler için akıllı telefon pazarına yeni bir soluk geldi diyebiliriz. Ancak burada önemli bir detay bulunmakta. Zira Apple kullanıcılarının çok sevdiği MagSafe destekli kılıflar iPhone 16e'yi bozuyor. Yeni C1 modeminin kullanılmasıyla ortaya çıkan bu sorunun detayları haberimizde...

iPhone 16e MagSafe Kılıflar Yüzünden Bozulabilir!

19 Şubat tarihinde tanıtılan uygun fiyatlı iPhone 16e aslında SE4 olarak bekleniyordu. Markanın uzun zamandır herhangi bir atılım yapmadığı fiyat-performans ürün rafını dolduran yeni 16e modeli, A18 çipi ve 8 GB RAM kapasitesi ile ön plana çıkıyor. Bunun yanında şu ana kadarki 6.1 inç boyutundaki tüm iPhone modellerine kıyasla daha uzun pil ömrü sunması da cihazı cazip kılan diğer noktalar arasında.

Bu noktada tüketicilerin en çok "iPhone 15 mi yoksa iPhone 16e mi?" şeklinde ikilemde kalmaları bekleniyor. iPhone 16e ile birlikte gelen yeni şeyler sadece işlemci veya pil ömrü ile sınırlı kalmadı. Apple iPhone 16e modeli ile birlikte yeni C1 modemini de piyasaya sürmüş oldu aslında. Markanın iddiasına göre yeni C1 modem sayesinde verimlilikte ciddi oranda artışlar görülecek. Bunun yanında şu ana kadar üretilmiş en yüksek güç tasarrufu sağlayan modeminde C1 olarak bildirildiğini belirtelim.

Veri aktarım konusundaki detaylar ise henüz Apple tarafından paylaşılmadı. iPhone 16 modellerinde bulunan Qualcomm modemine de yüksek bir ihtimalle iPhone 16e ile veda edildiğini söyleyebiliriz. Bahsi geçen modem verimliliğinin yanında kullanıcıların kişiselleştirmelerini de etkileyecek. Zira Apple, iPhone 16e modeli için resmi bir MagSafe desteği sunmadı.

Ancak cihazın kablosuz şarj gibi özelliklere sahip olması sebebiyle pek çok tüketici iPhone 11 modellerindeki 3. parti üreticilerden MagSafe kılıflar alarak bu özelliği yarı performansla da olsa planlıyor. Ancak MagSafe teknolojisi temelde halka şeklindeki bir mıktanıs ile çalışmakta. Apple tarafından yapılan açıklamada bahsi geçen mıknatısın C1 modeminin üzerine gelmesi sebebiyle cihazlarda sinyal sorunlarının yaşanacağı bildiriliyor.

Bu durumda Apple'ın kusurlu bir olduğu bir nokta bulunmuyor zira marka cihaza MagSafe desteği vermedi. Burada etkilenecek olan grup daha çok 3. parti kılıf üreticileri olacak zira pek çok firma iPhone 16e için halihazırda MagSafe kılıflar üretmiş durumda. Bu durum telefon aksesuarları sektöründe dalgalanmalara yol açabilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...